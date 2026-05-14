Actualités en français : Flávio Bolsonaro nie malversation, Patrick Bruel accusé de viol, enquête ouverte contre Zakariyya, zone de sécurité israélienne, cookies et technologies similaires

Le candidat à la présidence brésilienne, Flávio Bolsonaro, a nié toute malversation dans ses liens avec un banquier emprisonné pour une fraude présumée de plusieurs millions de dollars, suite à la diffusion d'un enregistrement audio dans lequel il lui demande de l'argent. De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'. En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise. 'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a unilatéralement décrété une 'zone de sécurité', interdite aux journalistes et à l'armée libanaise. Sans témoin, elle s'attelle à y raser les villages chiites de la carte. Les cookies et technologies similaires que nous utilisons sur Mediapart sont de différentes natures et nous permettent de poursuivre différentes finalités. Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l'application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D'autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d'une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

Le candidat à la présidence brésilienne, Flávio Bolsonaro , a nié toute malversation dans ses liens avec un banquier emprisonné pour une fraude présumée de plusieurs millions de dollars, suite à la diffusion d'un enregistrement audio dans lequel il lui demande de l'argent.

De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'. En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite.

Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise.

'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a unilatéralement décrété une 'zone de sécurité', interdite aux journalistes et à l'armée libanaise.

Sans témoin, elle s'attelle à y raser les villages chiites de la carte. Les cookies et technologies similaires que nous utilisons sur Mediapart sont de différentes natures et nous permettent de poursuivre différentes finalités. Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l'application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D'autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d'une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités





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