Actualités en français

Une collection de nouvelles en français, regroupant des informations sur la hausse des prix du pétrole, une babysitter mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur 18 enfants, la guerre au Moyen-Orient, les avancées du porte-avions Charles de Gaulle, les revendications chinoises et américaines, les mesures potentialisées par le ministre israélien de la Défense contre l'Iran, et les accusations de spéculation dans le marché du pétrole.

La hausse des prix du pétrole est due en grande partie à de la spéculation, assure Danièle Obono, députée de La France insoumise. Déjà condamné, un babysitter mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 18 enfants dans le Nord de la France.

Guerre au Moyen-Orient: les fauteurs de guerre cherchent à attirer les États-Unis vers une autre guerre, déclare le ministre des Affaires étrangères iranien. Guerre au Moyen-Orient: nous ne sommes pas responsables de l'affaire du détroit d'Ormuz, n'avons pas lancé cette guerre, affirme l'Iran. Il a passé le canal de Suez: le ministère des Armées donne des avancées du porte-avions Charles de Gaulle. Sommet Chine-États-Unis: Pékin réclame un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz dès que possible.

Guerre au Moyen-Orient: le ministre israélien de la Défense n'exclut pas de devoir, d'ici peu, prendre à nouveau des mesures pour que l'Iran ne constitue plus jamais une menace pour l'existence de l'État d'Israël





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