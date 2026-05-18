Actualités en bref sur C à vous et d'autres émissions en avance

Une synthèse des derniers apresentados et vidéos à propos de C à vous et de plusieurs émissions en avance, telles que Harry Potter, Virgin River et Un si grand soleil en avance.

Michel Blanc : Une place de Paris va être rebaptisée pour lui rendre hommage, confie Josiane Balasko - Anne-Elisabeth Lemoine révèle cette règle qu'elle s'est fixée lorsqu'elle reçoit des invités dont elle est amie - Clémentine Célarié évoque son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière (VIDEO) - Nathalie Serrault, fille du regretté Michel Serrault, raconte son père sur C à vous (VIDEO) - Valérie Pécresse adresse un message lunaire à Bertrand Chameroy dans la dernière de C à vous (VIDEO) - Anne-Elisabeth Lemoine raconte les coulisses de sa promotion à la tête de C à vous (VIDÉOS) - Série Harry Potter : Une actrice a déjà annoncé qu'elle ne reviendra pas pour la saison 2 !

- Virgin River saison 8 : Ce nouveau beau gosse mystérieux s’invite dans les intrigues de la série - Un si grand soleil en avance : Becker accusé par Atlan, Guillaume s'associe à Catherine ! Le résumé de l'épisode 1925 du mardi 19 mai 202





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