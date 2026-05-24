Actualités du Moyen-Orient: Accords de paix, destruction de centres, appels téléphoniques et battues citoyennes

Ce direct est consacré aux dernières nouvelles du Moyen-Orient, en particulier aux efforts pour trouver une solution au conflit entre les États-Unis et l'Iran, aux discussions entre le Pakistan et les représentants des deux pays, aux appels téléphoniques entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, aux battues citoyennes organisées pour retrouver Manon Relandeau, une Allemande disparue, et aux alertes concernant le hantavirus et l'Ebola.

Les États-Unis et l' Iran cherchent à finaliser un accord de paix après avoir fait état d'une percée dans leurs discussions pour mettre fin à la guerre.

Donald Trump évoque un compromis 'largement négocié' qui prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain a indiqué que les négociations avec l'Iran font des progrès et qu'un accord 'largement négocié' est en cours de finalisation. Le Pakistan, médiateur du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis, espère accueillir 'très bientôt' une nouvelle séance de négociations de paix entre les représentants des deux pays.

La Défense civile libanaise annonce la destruction de son centre de Nabatiyé par une frappe israélienne, en dépit de la trêve en vigueur depuis le 17 avril. Donald Trump assure avoir parlé au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu du projet d'accord avec l'Iran, séparément de son appel avec plusieurs dirigeants d'Etats du Golfe. L'accord avec l'Iran est 'en cours de finalisation' et inclut la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'administration Trump impose désormais aux étrangers voulant une carte verte de retourner dans leur pays d'origine pour en faire la demande, sauf cas exceptionnel. Une battue citoyenne organisée ce samedi en Loire-Atlantique pour retrouver Manon Relandeau, une Allemande qui a disparu après avoir été droguée, violée et filmée. Un hantavirus et un Ebola sont également évoqués dans ce direct





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