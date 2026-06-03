BFMTV vous propose un panorama des actualités du 3 juin 2026. Les recherches pour retrouver Lyhanna dans le Gers se poursuivent, tandis que des plaintes pour viol sur mineur ont été déposées. Une proposition de loi pour lutter contre les violences faites aux mineurs a été examinée à l'Assemblée nationale. Les fans de Céline Dion sont ravies de l'annonce de ses concerts à Paris en mai 2027. La France ne participera pas à Miss Univers cette année. Les fans d'Aya Nakamura pourront suivre son concert en direct depuis chez eux. Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal. Les médicaments Wegovy et Mounjaro révolutionnent la prise en charge de l'obésité. Une partie de la gauche ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle de 2027. Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer avec des températures records. 8 départements sont en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de La Loire. La visite de Donald Trump à Pékin sous tension fait la une des actualités.

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver Lyhanna dans le Gers, BFMTV a appris que le suspect était déjà visé par une plainte pour viol, déposée l'été dernier par les parents d'une amie de la fille de Jérôme Barella.

Ce mercredi 3 juin, la procureure d'Auch a annoncé que deux autres plaintes pour viol sur mineur ont été déposées. Que sait-on de ces plaintes? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. Dans le sillage du scandale des violences sexuelles à Notre-Dame de Bétharram, une proposition de loi pour lutter contre les violences faites aux mineurs a été examinée à l'Assemblée nationale.

Que contient le texte voté par les députés? On pose la question à Véronique Fèvre, cheffe du service éducation de BFMTV. C'est une annonce surprise qui ravit les fans de Céline Dion. La star canadienne se produira à Paris en mai 2027 pour 10 concerts.

Elle sera déjà dans la capitale en septembre et octobre 2026 pour 16 représentations à la Défense Arena. Que sait-on de cette nouvelle salve de concerts surprises? On pose la question à Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV. La France n'enverra pas de candidate à Miss Univers cette année.

La décision fait suite aux nombreux incidents qui avaient entaché l'édition 2025 du concours, organisée à Bangkok, en Thaïlande. Alors pourquoi le comité Miss France ne participera-t-il pas à la compétition? On pose la question à Carla Loridan, journaliste culture à BFMTV. Bonne nouvelle pour les fans d'Aya Nakamura.

Ceux qui n'ont pas réussi à avoir de places pour ses concerts au Stade de France, les 29, 30 et 31 mai, pourront tout de même regarder le show depuis chez eux. Alors, comment suivre le concert en direct? On pose la question à Carla Loridan, journaliste culture à BFMTV. Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal.

L'an dernier, les célébrations de la victoire des Parisiens avait été émaillée de débordements. Un dispositif de sécurité XXL est déployé cette année. Qu'a prévu la préfecture de police de Paris? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV.

Wegovy et Mounjaro. Ces noms ne vous évoque peut-être rien mais ces deux médicaments révolutionnent la prise en charge de l'obésité. A partir de la mi-juin ils seront partiellement remboursés par l'assurance maladie. Qu'est-ce que ces nouveaux médicaments?

On pose la question à Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV. Une partie de la gauche ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle de 2027. Pourtant les candidats potentiels comme Raphaël Glucksmann peinent à exister dans cette pré-campagne. Qui incarnera la gauche non-mélenchoniste à la prochaine élection présidentielle?

On pose la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer cette année avec des températures records. Le mercure dépasse les 30 degrés sur les cours parisiens. Des conditions de jeu inhabituelles qui ne sont pas sans conséquences pour les joueurs.

Comment s'acclimatent-ils aux fortes chaleurs? On pose la question à Arnaud Valadon, journaliste à RMC Sport. C'est du jamais vu en France. 8 départements sont en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de La Loire. Le mercure y dépasse le 30 degrés depuis plusieurs jours.

Pourquoi fait-il si chaud aussi tôt dans l'année? On pose la question à François Pitrel, journaliste environnement et climat à BFMTV. C'est un honneur d'être votre ami : entre rapprochement et rivalité, la visite de Donald Trump à Pékin sous tension. Prostitution forcée, viols conjugaux, menaces : le calvaire de Laëtitia, sous emprise pendant 7 ans





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