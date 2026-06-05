Actualités diverses : trêve Israël-Liban, décès de Marjane Satrapi, affaire Lyhanna, loi sur les violences mineurs, concerts Céline Dion et Aya Nakamura, PSG en finale, médicaments obésité et candidature gauche 2027

Ce journal traite de plusieurs sujets d'actualité : une trêve conditionnelle entre Israël et le Liban rejetée par le Hezbollah, le décès de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, l'affaire Lyhanna avec des plaintes pour viol, la proposition de loi post-Bétharram, les concerts surprise de Céline Dion, l'absence de la France à Miss Univers, la diffusion des concerts d'Aya Nakamura, le dispositif de sécurité pour la finale du PSG, le remboursement des médicaments contre l'obésité, la recherche d'un candidat de gauche pour 2027, et des accusations contre le mouvement Raël.

De nombreux sujets d'actualité sont abordés dans ce journal. Tout d'abord, une trêve entre Israël et le Liban a été proposée, conditionnée à l'arrêt des frappes du Hezbollah, mais le mouvement chiite pro-iranien a rejeté cette proposition.

La question de l'applicabilité de ce cessez-le-feu est examinée avec Ulysse Gosset, éditorialiste international à BFMTV. Ensuite, le décès de Marjane Satrapi, autrice, réalisatrice et militante franco-iranienne, est annoncé. Elle serait morte de tristesse, un an après le décès de son mari. Sa vie entre l'Iran et la France est discutée avec Sophie Hienard, journaliste culture.

Pendant ce temps, dans le Gers, les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent. Le suspect est déjà visé par une plainte pour viol déposée l'été dernier par les parents d'une amie de la fille de Jérôme Barella.

De plus, deux autres plaintes pour viol sur mineur ont été déposées, selon la procureure d'Auch. Ces plaintes sont analysées avec Vincent Vantighem, grand reporter police-justice. Dans le sillage du scandale de Notre-Dame de Bétharram, une proposition de loi contre les violences faites aux mineurs a été examinée à l'Assemblée nationale. Le contenu du texte voté par les députés est expliqué par Véronique Fèvre, cheffe du service éducation.

Une surprise pour les fans de Céline Dion : la star donnera dix concerts à Paris en mai 2027, en plus des seize déjà prévus en 2026 à la Défense Arena. Les détails de ces concerts sont donnés par Steven Bellery, chef du service culture. La France ne participera pas à Miss Univers cette année, suite aux incidents de l'édition 2025 à Bangkok. Les raisons de cette décision sont clarifiées par Carla Loridan.

Bonne nouvelle pour les fans d'Aya Nakamura : ceux qui n'ont pas eu de places pour ses concerts au Stade de France pourront les suivre en direct depuis chez eux. Le mode de diffusion est précisé par Carla Loridan. Le Paris Saint-Germain joue la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai. Après les débordements de l'an dernier, un dispositif de sécurité renforcé est déployé.

Les préparatifs de la préfecture de police sont détaillés par Vincent Vantighem. Les médicaments contre l'obésité Wegovy et Mounjaro seront partiellement remboursés par l'assurance maladie à partir de mi-juin. Margaux de Frouville explique leurs caractéristiques.

Enfin, une partie de la gauche cherche un candidat other que Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027, mais les potentiels candidats comme Raphaël Glucksmann peinent à se démarquer. Marie-Pierre Bourgeois analyse cette situation. Une ancienne adepte du mouvement Raël accuse Claude Vorilhon de torture et décrit l'emprise au sein du mouvement





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