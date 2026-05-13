Actualités de la nuit - Pékin appelle le Pakistan à intensifier la médiation, 13 morts dans des frappes israéliennes dans le Sud Liban

Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation entre l’Iran et les États-Unis. L’Iran a rejeté les allégations du Koweït qui a dit avoir déjoué une tentative d’infiltration des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique d’Iran, dans l’émirat. La France va proposer un cadre pour une future sécurisation du détroit d’Ormuz.

6 h 43 – Pékin appelle le Pakistan à « intensifier » la médiation Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à « intensifier » ses efforts de médiation entre l’ Iran et les États-Unis , et exprimé l’intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté Chine Nouvelle.

Wang Yi s’est entretenu par téléphone avec son homologue pakistanais Ishaq Dar, a indiqué l’agence d’État. Le président américain Donald Trump est attendu ce soir en Chine, partenaire stratégique et économique primordiale de l’Iran. 6 h 15 – 13 morts dans des frappes israéliennes dans le Sud Liban Le ministère de la santé a annoncé dans un communiqué la mort de 13 personnes, dont un soldat et deux secouristes, dans des frappes israéliennes ayant visé trois localités dans le sud du Liban.

« Une frappe sur la ville de Nabatiyé a fait cinq (morts) dont deux secouristes de la Défense civile et deux blessés », une autre dans la localité de Jebchit a fait quatre morts « dont un soldat et un ressortissant syrien », et une troisième à Bint Jbeil a tué « quatre citoyens dont un enfant et une femme, et fait 12 blessés dont une femme », a indiqué le ministère. L’armée libanaise a annoncé plus tôt dans un communiqué la mort d’un soldat tué dans une frappe israélienne à Jebchit.

RÉCAP – L’essentiel de l’actualité de la nuit - L’Iran a rejeté des allégations du Koweït qui a dit avoir déjoué une tentative d’infiltration des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique d’Iran, dans l’émirat. - La France va « prendre une initiative aux Nations unies » pour proposer un « cadre » en vue d’une mission « totalement neutre et pacifique » pour une future sécurisation du détroit d’Ormuz, a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien avec TV5, France 24 et Radio France internationale





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