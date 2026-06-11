Actualités de France 2 : 'Des policiers à l'écoute des mineurs', 'Les naufragés de la justice', 'Hommage à Michel Blanc', 'Déprogrammation', 'Envoyé spécial', 'Faux conseillers bancaires'

France 2 diffuse plusieurs sujets d'actualité, notamment des policiers qui écoutent les mineurs victimes d'agressions sexuelles, des naufragés de la justice, un hommage à Michel Blanc, des changements dans la programmation, une interview de Kylian Mbappé et des coulisses de l'émission Grey's Anatomy.

Au sommaire : 'Des policiers à l' écoute des mineurs'. Les enfants victimes d' agressions sexuelles n'ont toujours pas les mots pour raconter ce qu'ils ont vécu.

Des enquêteurs chargés de recueillir leur témoignage racontent leurs méthodes, leurs victoires et leurs doutes. - 'Les naufragés de la justice'. La France juge-t-elle trop lentement ? En 2020, 908 personnes ont porté plainte contre l'Etat pour faute lourde, presque deux fois plus que l'année précédente.

Rencontre avec des naufragés de la procédure pénale, des citoyens aux vies parfois broyées qui ne croient plus en la justice de leur pays. *Des policiers à l'écoute des mineurs* 1 *Les naufragés de la justice* 2Déprogrammation : France 2 bouleverse sa soirée du jeudi 20 novembre en raison de l'actualité Déprogrammation : Envoyé spécial et Complément d'enquête ne seront pas diffusés ce jeudi 16 octobre en raison de l'actualité 'Il ne manque pas dans le quotidien, mais...

' : Émus, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et Gérard Jugnot rendent un nouvel hommage à Michel Blanc 'Je me suis accrochée à l'espoir de le retrouver' : Un mois après le décès d'Alain Delon, Hiromi Rollin s'exprime pour la première fois devant les caméras d'Envoyé Spécial Exclu. 'Je suis en train de vider votre compte' : l'arnaque des faux conseillers bancaires dénoncée dans Envoyé Spécial (VIDEO) Déprogrammation : attention, France 2 bouleverse sa grille en raison de l'actualité ce jeudi 1er février Kylian Mbappé dans Envoyé Spécial : l’interview a-t-elle été revue et corrigée ?

Élise Lucet dévoile les coulisses de l'émission Grey's Anatomy saison 22 : Demande en mariage, nouveau couple, un médecin accro aux médicaments... On vous résume le final sous haute tension ! Si vous avez aimé Valeria et Un conte parfait, vous allez dévorer cette série à venir sur Netfli





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Policiers Écoute Mineurs Agressions Sexuelles Enquêteurs Victimes Testimonial Méthodes Victoires Doubts Justice Plainte Faute Lourde 2020 908 Portée Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte Contre L'etat Faute Lourde Justice Plainte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Championnat de France Avenir : l’Agenaise Noélie Leymond devient championne de FranceLes 23 et 24 mai, la Savate Agen se déplaçait à Melun dans le cadre du championnat de France Avenir, concernant les benjamins et les minimes. Un titre et plusieurs podiums récompensent ce long déplacement.

Read more »

Cette Maison France Services de Seine-et-Marne parmi les plus fréquentées de FranceAvec 20 500 accompagnements en 2025, la Maison France Services de Coulommiers est la plus fréquentée d'Île-de-France et la 3e de France. Un succès qui repose sur la proximité.

Read more »

Made in France : « La France veut être le trop bon élève de l’Europe »Alors que de nombreux secteurs comme le textile, l’ameublement ou l’électroménager s’enlisent dans une crise de la consommation, le Made in France est un argument de vente qui s’oppose à l’importation de produits asiatiques, entre autres.

Read more »

Michel Blanc : Une place de Paris va être rebaptisée pour lui rendre hommage, confie Josiane BalaskoJosiane Balasko, la présentatrice de 'C à vous' sur France 5, a révélé que la ville de Paris va rebaptiser une place en l'honneur de Michel Blanc, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, décédé le 13 novembre dernier à l'âge de 72 ans. Balasko a confié que Michel Blanc a demandé que la place soit rebaptisée en son honneur, mais qu'elle ne pouvait pas l'annoncer avant son décès. Elle a également révélé que la ville de Lyon a déjà rebaptisé une rue en son honneur.

Read more »