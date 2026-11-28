Découvrez les événements incontournables à Sète ce 28 novembre : théâtre, jazz, marché de Noël et spectacles pour toute la famille. Agenda complet et tarifs.

La commune de Sète s'apprête à accueillir une série d'événements culturels et festifs marquants ce samedi 28 novembre. Les habitants et les visiteurs pourront profiter d'une programmation variée mêlant divertissement nostalgique, théâtre classique, jazz contemporain et animations de fin d'année. Cette journée se veut riche en découvertes artistiques et en rencontres humaines à travers la ville.

Programme Spectacles et Arts Vivants du Samedi 28

La soirée commence par une invitation au voyage dans le temps pour le public familial. À 21 heures, la salle L'Audace présente la émission " Flashback 90's - Génération VHS " animée par Félix Le Braz. Ce spectacle promet une immersion humoristique dans les années 1990 et 2000, rappelant les téléphones à clapet, les premières connexions internet et les cassettes VHS. Les tarifs s'élèvent à 15 et 18,50 euros, avec la possibilité de consommer sur place. Les réservations s'effectuent via le numéro 07 64 17 96 13 ou sur le site cafetheatresete.com.

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En parallèle, la scène théâtrale s'illustre avec une production majeure. À 20 heures, le théâtre propose la pièce " L'école des femmes ", mise en scène par Robin Renucci et interprétée par François Morel. L'acteur incarne un Arnolphe mémorable, apportant au rôle une ampleur inédite grâce à son goût du verbe et du comique. Cette création, issue d'une troupe de haut vol, a vu le jour au Château de Grignan en 2026. La billetterie est accessible sur place du mardi au jeudi de 12 h à 18 h, le vendredi de 10 h à 18 h, et le samedi de 13 h à 18 h. Les prix varient de 10 à 35 euros, avec une option en ligne sur tmsete.com.

Pour les tout-petits, une expérience sensorielle unique est proposée au Théâtre de Poche situé 29, Grande-rue-haute. À 16 heures, le spectacle " Où es-tu poisson dodu ? " offre une découverte des moyens de communiquer ses émotions à travers le geste et le son, conçue spécifiquement pour les enfants de 1 à 4 ans. Le tarif d'entrée est fixé à 8 euros, et une réservation est obligatoire au 04 67 74 02 83.

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Rencontres Littéraires et Concerts de Jazz à Sète

L'après-midi se poursuit par une rencontre littéraire exclusive. À 17 heures, les Cafés Littéraires et Tino Di Martino organisent une session avec l'acteur, comédien et imitateur Antoine Duléry à la Maison de la Mer, située quai Philippe-Régy (ex-CCI). Antoine Duléry y présente son livre " L'Imictateur " aux Éditions du Rocher. Cet ouvrage recueille souvenirs et confidences, retraçant sa vie d'acteur et sa passion pour les autres comédiens. L'entrée est libre pour tous les participants intéressés par cet échange.

Le lieu culturel La Passerelle de l'île de Thau accueille quant à lui le public jazziste. À 20 heures, le célèbre guitariste français Hugo Lippi est invité par le trio du pianiste Cédric Chauveau. L'orchestre se complète avec Nicolas Sabato à la contrebasse et Michèle Santanastasio à la batterie. Cette prestation musicale propose des tarifs de 5, 7 et 10 euros. Une buvette est disponible sur place après le concert pour accompagner la soirée artistique.

Animations et Marchés de Noël dans la Région

L'esprit de fin d'année s'installe également ailleurs dans la région avec de nombreuses initiatives. À Marcq, l'atelier Nicole Barondeau situé 6, rue Romain-Rolland ouvre ses portes de 10 h à 18 h pour un grand vide-atelier de Noël. Cette occasion permet d'offrir des cadeaux artistiques à prix réduits. Pour plus d'informations, les intéressés peuvent contacter le 06 70 61 90 21.

Les festivités se concentrent aussi sur la place Léon-Blum. Le lancement des festivités est prévu à 17 h 30 avec le spectacle Abraca Show et les Mascottes avec Kenzo, suivi d'animations musicales. La Ville offre du vin chaud, du chocolat chaud, des marrons chauds et des gourmandises. Les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte dédiée pour recevoir une réponse personnalisée et tenter de gagner un lot. Les manèges restent accessibles jusqu'au 4 janvier.

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Le marché artisanal de la place Aristide-Briand invite les visiteurs à dénicher des idées de cadeaux originales. 80 exposants et artisans locaux y proposeront leurs créations et leur savoir-faire. Par ailleurs, le grand marché de Noël à Valmagne, ouvert de 10 h à 18 h, accueillera 213 exposants. Céramiques, bougies, huile d'olive, miel, savons, déco et peintures seront au rendez-vous. Le Père Noël sera présent l'après-midi pour recueillir les listes des enfants sages. Le tarif est de 5,80 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Foodtrucks et restos vigneron complètent l'offre, tandis que les chiens ne sont malheureusement pas autorisés sur le site.

L'ACAL (Association Culture Accueil Loisir) présente également ses réalisations à la salle Bouvier-Donnat de La Peyrade. Le vernissage a lieu ce samedi 28 novembre avec pour thème central la féerie d'un Noël blanc. Ces multiples événements soulignent la vitalité culturelle de la zone et offrent des activités diverses pour tous les publics durant cette période festive.