Actualité sportive et débats, live chaque samedi et dimanche de 9h à 12h sur France Inter sur « Les Grandes Gueules du Sport » - Apostrophes et toutes les majuscules respectées

Retrouvez chaque samedi et dimanche les Nouvelles Grande Gueule du Sport avec le meilleur de la compétence des grands compareurs tels que Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux. Des débats et des analyses passionnés avec des sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps !

C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport. Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Pas de temps de se réchauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarquent dès 9h15 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats. La dernière ligne droite des 'Grandes Gueules du Sport'... Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer... Et le jeu des GG !

Le grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission...

Les 'Grandes Gueules du Sport' sont retransmis à partir de l'antenne par France Inter, tous les samedis et dimanches de 9h00 à 12h00





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