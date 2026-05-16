Actualité sportive et débats, live chaque samedi et dimanche de 9h à 12h sur France Inter sur « Les Grandes Gueules du Sport » - Apostrophes et toutes les majuscules respectées

Retrouvez chaque samedi et dimanche les Nouvelles Grande Gueule du Sport avec le meilleur de la compétence des grands compareurs tels que Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux. Des débats et des analyses passionnés avec des sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps !

C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport. Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Pas de temps de se réchauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarquent dès 9h15 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats. La dernière ligne droite des 'Grandes Gueules du Sport'... Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer... Et le jeu des GG !

Le grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission...

Les 'Grandes Gueules du Sport' sont retransmis à partir de l'antenne par France Inter, tous les samedis et dimanches de 9h00 à 12h00





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Debats Et Émissions De Radio Actualité Sportive Écoutes Radio Débats Sur La Radio Radio Libre Radio France Inter Sport Magasins Radio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Actualités en français - Nouvelles et sujets d'actualitéCe texte français contient plusieurs sujets d'actualité, y compris la hausse des prix du pétrole, une visite de Donald Trump en Chine, des accusations de spéculation dans le marché du pétrole, des accusations contre un babysitter pour viols et agressions sexuelles sur 18 enfants, des déclarations de Donald Trump sur les droits de douane, des déclarations de l'Iran sur le droit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient.

Read more »

Polymarket, la plateforme de paris où l'actualité devient un marchéPolymarket est un site de marchés prédictifs permettant de parier sur tout type d'événements, des conflits internationaux à la météo. Malgré son interdiction, la plateforme reste utilisée par des internautes français, non sans dérives : manipulation, addiction et désinformation y sont signalées.

Read more »

Grandes Gueules du Sport - Actualité sportive hebdomadaire, débats et analyses.Le programme de 'Grandes Gueules du Sport' est diffusé chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00. Au cours de ces émissions, les présentateurs, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, sont accompagnés par des invités venus du monde du sport, tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Lecanu, Marc Madiot, Julien Benneteau...

Read more »

Les 'Grandes Gueules du Sport' : un programme de sport et d'analyse brûlantLes 'Grandes Gueules du Sport' sont une émission de sport et d'analyse qui se concentre sur les dernières actualités sportives de la semaine. Elle est diffusée chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et est animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, entourés de sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Read more »