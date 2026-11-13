Actualité Europe 1 : Praud, Roland-Garros, Iran et tensions politiques

Pascal Praud anime son plateau sur les actualités mondiales et nationales. Retour sur la guerre en Iran, Roland-Garros et les débats politiques.

Pascal Praud reprend ses émissions sur Europe 1 pour offrir deux heures de débats intenses et sans concession sur les thèmes majeurs de l'actualité. L'animateur reçoit des invités et des auditeurs pour analyser les événements qui marquent le pays et le monde, créant un espace de confrontation des idées et d'expression libre. Les auditeurs peuvent intervenir par téléphone au 01.80.20.39.21 ou via les réseaux sociaux d' Europe 1.

Livre de Patrick Sabatier et Histoire de la Télévision

Patrick Sabatier revient sur sa carrière et son succès dans un livre intitulé Souviens-toi c'était un mercredi. Il explique que le jeu de la vérité n'aurait pas existé sans Alain Delon. Sabatier révèle aussi les secrets de son émission Avis de recherche et le rôle crucial de la présidence dans sa diffusion.

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Tensions Géopolitiques au Moyen-Orient et en France

La guerre en Iran et les tensions au Moyen-Orient dominent les discussions sur le plateau. Pascal Praud qualifie la gauche et l'ultragauche de défenseurs d'une théocratie moyenâgeuse face à la nomination de Mojataba Khamenei. Emmanuel Macron a déplacé le porte-avions Charles-de-Gaulle vers la Méditerranée orientale. Jules Torres affirme que les risques de guerre sont sous le gouvernement actuel.

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Sport : Roland-Garros et Candidatures Politiques

Carlos Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros 2026. Teddy Riner suscite des débats politiques sur son éventuelle candidature. Un auditeur critique sa crédibilité pour l'État. Un autre auditeur réclame du professionnalisme au pouvoir pour la France.

Enjeux Sociaux et Juridiques en France

La mort de Nahel et la pénurie de carburant sont aussi abordés. L'avocat du policier plaide pour une juridiction spécialisée. Y. Carra de Mobilité Club France appelle à ne pas paniquer. La hausse du prix de l'essence inquiète les Français. Jean-Michel Cohen est bloqué à Tel-Aviv.