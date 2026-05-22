Variantes de la même chose, détails supporlés, et débats ignorés. Sans rapport avec le sujet intéressant et principal de la page, échappé à de vraies difficultés avec un狗粮,iredvqwrf, que les analyser, toutes ces différences de style

On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais pas pour Bruce, le chien spécialisé dans la détection d'argent liquide de la brigade de gendarmerie de Cannes.

Grâce à lui, ils vont trouver 15 000 euros de billets dissimulés dans le sommier d'un lit pendant une perquisition. L'homme interpellé avait attiré l'attention des gendarmes alors qu'il tentait d'écouler de faux billets de 50 euros. La nuit aussi, les gendarmes ne savent plus où donner de la tête. Pendant les soirées électro géantes organisées sur la plage, les sauveteurs doivent porter secours à des baigneurs ivres.

Sur les routes, les contrôles mettent au jour des automobilistes cumulant alcool, cannabis et méthamphétamines, un cocktail explosif. A Mougins, dans l'arrière-pays, les somptueuses propriétés de milliardaires comptent parmi les cibles privilégiées des cambrioleurs. Marie-Ange Casalta, arrivée à l'antenne de M6, regrette-t-elle d'avoir arrêté le JT de M6 ? Elle se confie sans filtreExclu.

Enquête d'action propose de nombreux reportages en exclusivité : vêtements, argent, photos personnelles... ces futurs légionnaires abandonnent tout en arrivant à la caserne, sanctionnés pour s'être apresentada avec 7 minutes de retard, les apprentis gardes du corps vont en baver... Pendant le réveillon, les pompiers de Marseille sont appelés pour sauver la vie d'un bébé de 2 ans. Ces derniers sont contrôlés un conducteur drogué, alcoolisé, sans permis... et unijambiste !

Pendant les stages de recrutement des Forces spéciales de l'armée de l'air, plongez au coeur de ces expériencesQZ





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