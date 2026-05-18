Actu.fr dévoile les sujets et corrigés des BTS 2026

En collaboration avec Studyrama, actu.fr propose de partager les sujets et Correction de vacances BTS 2026.

En partenariat avec Studyrama , actu.fr vous propose de retrouver les sujets et les corrigés des épreuves des examens de BTS de ce lundi 18 mai 2026.

Mathématiques, banque, assurance, tourisme… Retrouvez dans cet article les sujets et les corrigés des différentes épreuves du jour en partenariat avec Les résultats du BTS 2026 seront publiés entre la fin juin et la mi-juillet 2026, selon les académies et les spécialités. Des résultats à retrouver sur Cette année encore, actu.fr vous propose de retrouver, en partenariat avec Studyrama, les sujets et corrigés des différentes épreuves du BTS 2026.

Les sujets et corrigés du jour seront publiés dans cet article, mis à jour au fil de la journée à mesure que les professeurs du réseau de Studyrama transmettront leurs corrections. Les sujets des épreuves communes des BTS tertiaires et industriels seront publiés à partir de 20h le jour des examens





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