Eye Haïdara, actrice dans la comédie musicale La Venus électrique, a abordé les critiques et les enjeux du Festival de Cannes lors de son passage sur le tapis rouge. Elle a notamment fait référence à des critiques savantes et négatives.

Après avoir évoqué son stress personnel d'être sur la scène, elle a abordé un sujet bien connu des professionnels du ciné ma : les critiques. En effet, chaque film donne lieu à plusieurs projections réservées à la presse et donc, à une avalanche de critiques dans toutes les langues de la planète.

Au Festival de Cannes, le premier tapis rouge a fait un clin d'œil à ce succès actuel du box-office français » le temps d'un tapis rouge et d'une soirée, les cinéastes et acteurs, seraient le lendemain, confrontés, aux critiques.

« a commencé l'actrice en souriant. Puis la comédienne a mentionné les papiers selon elle un peu trop intellectualisés, en utilisant pour illustrer son propos une vraie critique cinéma.

« Et puis viendra la critique savante. Vous savez, celle qu'on accueille avec un sourire mais qu'on n'a pas vraiment comprise : « Le film organise une porosité topographique des espaces sociaux où la verticalité devient le vecteur d'une contamination symbolique des classes.

Enfin, Eye Haïdara a abordé l'éléphant dans la pièce : les critiques négatives. Pour ce faire, elle a fait accompagner son propos d'une mélodie mélancolique de la violoniste Miri Ben-Ari.

«Le film pose une question majeure : Pourquoi le générique de fin n'est-il pas plus proche de celui du début ? Cette plaisanterie sur un des véritables enjeux du festival de Cannes a visiblement amusé les spectateurs du Grand Théâtre Lumière et suscité quelques rires dans l'assemblée.

« La Vénus électrique » ouvre le Festival de Cannes 2026 sur une note de douceur dont on s'est délecté. Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles. En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

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