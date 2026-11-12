Action Pin rachetée par la famille Frowein à Castets

La famille Frowein et des investisseurs ont acquis Action Pin à Castets. L'objectif : doubler le chiffre d'affaires de 50 à 100 millions d'euros d'ici cinq ans pour l'entreprise landaise.

En août dernier, Félix et Benjamin Frowein ont officialisé leur acquisition de l'entreprise Action Pin, située à Castets dans les Landes. Ce rachat, réalisé conjointement avec les fonds d'investissement Econa et Ouest Croissance, place désormais la fratrie allemande aux commandes d'une structure industrielle emblématique de la région.

Doublage du chiffre d'affaires visé

Action Pin, entreprise de 120 salariés spécialisée dans les produits d'hygiène professionnels et phytosanitaires issus du pin des Landes, connaît un tournant stratégique majeur. Les nouveaux dirigeants affichent une ambition chiffrée précise et ambitieuse pour l'avenir de la société.

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Félix Frowein, nouveau codirecteur, a explicitement annoncé la volonté de doubler le chiffre d'affaires actuel. L'objectif est de passer de 50 millions d'euros à 100 millions d'euros dans un horizon temporel de cinq années. Cette projection s'appuie sur la conviction que l'entreprise a été freinée lors de deux années difficiles précédentes et peut désormais atteindre son plein potentiel.

La stratégie repose sur le lancement imminent de nombreuses innovations dans le secteur et l'exploitation d'opportunités de marché encore inexploitées. La motivation de l'équipe existante, décrite comme soudée et incroyable, constitue selon les nouveaux propriétaires un levier essentiel pour cette croissance.

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Parcours international de la famille Frowein

Les frères Frowein, tous deux âgés de 46 ans et 52 ans respectivement, ont grandi à Hambourg en Allemagne avant d'entreprendre des études de gestion d'entreprise. Leur parcours professionnel les a menés à se distinguer sur la scène internationale bien avant de se tourner vers l'industrie landaise.

Benjamin Frowein a exercé en conseil stratégique au sein du Boston Consulting Group, avec des missions en Afrique du Sud, au Brésil et en Chine. Il a ensuite dirigé Schumacher & Co Europe, où il a réussi à quadrupler le chiffre d'affaires de l'entreprise en neuf ans de gestion.

Côté aîné, Félix Frowein a passé près de vingt-cinq ans à New York comme commercial pour Firmenich. Cette dernière entreprise était propriétaire d'Action Pin à partir de 2020. En 2024, Félix a rejoint un fonds d'investissement allemand, moment où il a redécouvert le dossier de reprise, frustré de ne pas l'avoir finalisé quelques mois auparavant.

Contexte économique et défis de la filière bois

Cette acquisition intervient dans un contexte où la filière bois des Landes fait face à des défis sanitaires persistants. La crise du nématode, qui perdure depuis un an, a sérieusement impacté l'activité économique forestière régionale sans toutefois entraîner son effondrement total.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes, François Lafitte, avait alerté sur le risque majeur de figer toute une filière. Malgré ces aléas climatiques et sanitaires, des entreprises locales comme Dauga Pierre et fils continuent de concevoir près de 700 escaliers en bois annuellement sur le grand Sud-Ouest.

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Pallas, autre entreprise familiale de charpente, utilise également avec succès le pin maritime depuis cinq générations. Ces éléments montrent que l'écosystème industriel landais, bien que stressé, dispose de capacités d'adaptation et de production robustes.

Une aventure humaine et familiale

Le rachat d'Action Pin représente une première pour la fratrie Frowein, qui s'associe pour la première fois dans une entreprise commune. Bien qu'habitués à challenger de grands projets individuellement, ils ont étudié le dossier avec une attention particulière compte tenu du risque financier impliqué.

Félix et Benjamin Frowein insistent sur la dimension humaine de cette aventure. Ils soulignent leur complémentarité de caractères et leur confiance mutuelle absolue, précisant que cette collaboration n'est pas un héritage forcé mais un choix délibéré.

La somme de l'acquisition reste confidentielle pour les nouveaux propriétaires. Néanmoins, l'entrée en fonction des frères Frowein marque le début d'une nouvelle phase pour Action Pin, avec la promesse d'une croissance structurée et d'un investissement durable dans le potentiel de l'entreprise de Castets.