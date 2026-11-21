Découvrez la nouvelle assiette céramique d'Action à 2,99 euros. Un design artisanal original et une finition réactive pour sublimer votre table sans vous ruiner.

Action propose une nouvelle vaisselle accessible qui transforme instantanément la présentation de vos repas quotidiens. Ce modèle d'assiette rond, mesurant exactement 27 centimètres de diamètre, séduit par son esthétique soignée inspirée des établissements gastronomiques.

Sans nécessiter d'investissements lourds dans un service de porcelaine onéreux, ces pièces apportent une touche d'élégance immédiate. Les consommateurs recherchent désormais des objets aux finitures originales et aux couleurs délicates pour habiller leur table avec style.

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Une esthétique céramique artisanale originale

La gamme Oslo mise sur des textures visibles et des nuances irrégulières pour remplacer les surfaces uniformes traditionnelles. Cette assiette en terre cuite ou faïence arbore un émail réactif qui crée des variations de teintes uniques.

Chaque pièce se distingue par de légères différences, rappelant les créations artisanales faites main. Ce choix de design apporte du relief à la table tout en maintenant une praticité adaptée à l'usage journalier. Les trois teintes disponibles sont le beige, le bleu et le rouge.

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Praticité et résistance au lave-vaisselle

Contrairement à de nombreux articles déco fragiles, cette vaisselle résiste aux cycles du lave-vaisselle et au micro-ondes. Action précise que son diamètre généreux permet de servir un plat principal avec une présentation soignée et harmonieuse.

Cette polyvalence permet d'intégrer ces assiettes à tout type de repas, du dîner familial simple aux invitations plus formelles. Le format adapté offre suffisamment d'espace pour composer des plats équilibrés sans surcharger visuellement le couvert.

Un tarif compétitif de 2,99 euros vérifié

Le catalogue français affiche actuellement un prix unitaire de 2,99 euros pour ce modèle spécifique. Une version antérieure de la fiche produit indiquait toutefois 3,99 euros, invitant à une vérification du prix au moment de l'achat en magasin.

Ce positionnement tarifaire rend accessible une esthétique upgradée pour tous les budgets. La gamme Oslo complète l'offre avec des assiettes à dessert, des modèles creux et des bols pour coordonner la table selon les envies.

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Associations décoratives simples et efficaces

Pour sublimer ces assiettes, il suffit d'associer une nappe en lin naturel, des verres transparents et des couverts sobres. Cette simplicité laisse l'émail réactif de la vaisselle attirer le regard sans surcharger la décoration globale.

Le bleu s'accorde avec les matières claires pour une ambiance apaisante, tandis que le rouge apporte une note chaleureuse. Il n'est pas nécessaire de changer tout son service existant pour tester cette esthétique vivante.

Une ou deux pièces suffisent pour observer le changement d'atmosphère lors de réceptions improvisées ou de dîners entre amis.