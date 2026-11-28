La Ville de Millau obtient le label Action Cœur de Ville pour l'acte 3. Françoise Gatel et Christophe Saint-Pierre célèbrent ce soutien de 6,1 millions d'euros pour les projets urbains.

La Ville de Millau confirme son statut de ville moyenne dynamique en devenant lauréate de l'acte 3 du programme national Action Cœur de Ville. Cette annonce majeure a été formulée officiellement le 26 novembre dernier lors du Congrès des maires qui se tenait à Paris. La cité du gant, initialement retenue parmi les 222 communes bénéficiaires de ce dispositif dès sa première phase en 2018, reçoit ainsi une validation renouvelée pour la poursuite de ses chantiers de revitalisation urbaine. Cette sélection démontre la capacité de la municipalité à maintenir un engagement structurant pour le développement territorial de la région.

Une labellisation annoncée par les ministres Gatel et Viala

Françoise Gatel, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, a conduit la remise de cette distinction, accompagnée par Arnaud Viala, ministre de la ruralité. Ces deux représentants de l'État ont annoncé la décision directement au maire de Millau, Christophe Saint-Pierre, lors de leur intervention au Congrès des maires. Cette présence au plus haut niveau gouvernemental souligne l'importance accordée par le ministère à la réussite du dossier millavois. Le maintien de la commune dans le giron des villes prioritaires permet de sécuriser les financements nécessaires à la transformation du centre-ville face aux défis économiques contemporains.

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Un programme national piloté par l'Agence Nationale de la Cohésion

Action Cœur de Ville constitue un levier essentiel du redressement des centres-villes des villes moyennes françaises depuis son lancement en 2018. Ce programme interministériel est piloté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour coordonner les interventions publiques. Le dispositif vise à reconvertir les friches urbaines et à attirer de nouvelles populations vers les cœurs de bourgs. Pour Millau, cela se traduit par des aides ciblées sur trois axes majeurs : la rénovation du parc immobilier, le soutien à la vitalité commerciale de proximité et la requalification des espaces publics. Cette architecture permet une action intégrée plutôt que des interventions isolées.

Des réalisations concrètes portées par la municipalité de Millau

La ville a déjà initié plusieurs opérations phares sous l'égide de ce programme national, illustrant la matérialisation des objectifs. L'îlot de l'Ayrolle, situé sur l'ancienne friche de l'Ehpad, a fait l'objet d'une requalification complète incluant la construction de 92 logements neufs. Ce projet s'accompagne de la création d'une nouvelle salle de cinéma, renforçant l'offre culturelle locale. Par ailleurs, le quartier Beauregard bénéficie d'un soutien financier substantiel d'Action Logement, qui a engagé plus de 6,1 millions d'euros pour faciliter la mixité sociale. L'opération des Sablons, au cœur de la ville, a également permis la création de 14 logements supplémentaires pour répondre à la demande résidentielle.

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Un contexte financier exigeant pour les finances publiques

Ce renouvellement du label intervient dans un contexte macroéconomique marqué par une incertitude grandissante sur les finances publiques nationales. Face à cette contrainte budgétaire, l'obtention de l'acte 3 représente une aubaine pour la continuité des projets urbanistiques de Millau. Christophe Saint-Pierre a salué cette décision comme une reconnaissance de l'engagement fort des élus locaux pour défendre les intérêts de la cité du gant. Cette labellisation offre une visibilité à long terme qui rassure les investisseurs et les partenaires institutionnels. Elle permet de maintenir le cap sur la rénovation des logements vacants ou dégradés sans interruption des flux de trésorerie.

Les perspectives d'avenir pour la revitalisation du centre-ville

Avec cette confirmation, la Ville de Millau peut poursuivre son plan de revitalisation avec une meilleure sécurité juridique et financière. Les prochains mois seront consacrés à la mise en œuvre des actions prévues pour le commerce et l'aménagement de l'espace public. La municipalité compte tirer parti de cette dynamique pour renforcer l'attractivité de son centre-bourg. La réussite des chantiers en cours, comme celui de l'Ayrolle, servira de modèle pour les opérations futures. Cette validation par l'État garantit que Millau demeure une référence dans la politique de la ville pour les communes de taille moyenne.