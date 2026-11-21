Sixième semaine de manifestations contre la vie chère. La mobilisation baisse selon l'Intérieur mais des tensions persistent à Paris et Lyon.

Le sixième samedi de mobilisation du mouvement des Gilets Jaunes s'est tenu ce samedi 21 novembre 2026, coïncidant avec le huitième anniversaire du début des soulèvements. Les syndicats et les organisations de jeunesse ont appelé à une nouvelle journée de protestation contre la vie chère, marquant un moment clé dans cette contestation sociale qui perdure depuis des années.

Baisse Notable des Effectifs à Paris

Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'à 14 heures, la situation était globalement calme, sans incident notable sur le territoire national. La mobilisation a été recensée en nette diminution par rapport aux semaines précédentes, avec seulement 44 actions comptabilisées pour un total de 2.200 personnes impliquées.

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Cette baisse est significative comparée aux chiffres des jours précédents. La semaine dernière, le 17 octobre, les forces de l'ordre avaient dû gérer 72.600 participants pour 288 actions. Le 31 octobre, la semaine du 7 novembre et le 14 novembre avaient également enregistré des mouvements beaucoup plus massifs, avec respectivement 288, 78 et des chiffres intermédiaires élevés de participants.

À Paris, le cortège s'est élancé de la place de la République vers la place de la Nation. Malgré des prévisions initiales évoquant jusqu'à 30.000 manifestants, la réalité du terrain a confirmé la tendance à la baisse observée par les autorités. Les forces de police ont procédé à 7 interpellations à 14 heures, contre 24 le 14 novembre, 18 le 7 novembre et 27 le 31 octobre.

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Tensions et Préparatifs dans les Grandes Villes

La situation à Marseille a été marquée par l'attente du départ du cortège, tandis que les commerçants locaux exprimaient leurs craintes face à de nouvelles vagues de casse et de dégradations dans les zones commerciales. À Nantes, la police nationale a dû faire face à des incidents plus localisés, avec des véhicules tagués du mot " ACAB " et des sommations effectuées par les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre public.

À Lyon, la situation s'est révélée plus tendue en raison de l'interdiction des manifestations dans le centre-ville. Des communications sur les réseaux sociaux appelaient à des mobilisations sauvages, non déclarées, suscitant des craintes de violences. Des militants radicaux auraient tenté de prendre le contrôle de cortèges spontanés, visant à perturber l'ordre public dans le quartier de la Presqu'Île.

La Préfecture de Police de Paris a renforcé sa présence dès le matin dans les gares et les réseaux de transports en commun de l'agglomération. Ces contrôles renforcés visaient à anticiper tout risque de trouble à l'ordre public et à garantir la sécurité des voyageurs, reflétant une vigilance accrue malgré la baisse générale de la mobilisation.

Réactions et Contexte Européen

Les réactions des syndicats et des observateurs ont été mitigées. Rudy Manna, délégué national de la communication d'UNSA Police, a critiqué les mesures gouvernementales, estimant que le pouvoir jetait des " miettes " qu'il demanderait ensuite de ramasser dans six mois. Cette remarque illustre la frustration persistante au sein des forces de l'ordre face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de solutions durables.

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De son côté, Raphaël Stainville, journaliste au Journal du Dimanche, a déploré le caractère cyclique des émeutes, soulignant l'absence d'issue visible à cette crise. Cette observation met en lumière l'essoufflement potentiel du mouvement, tout en reconnaissant la persistance des griefs sociaux.

Le mouvement des Gilets Jaunes ne se limite pas à la France. Vendredi, des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés à travers l'Europe, de Milan à Londres en passant par Amsterdam et Lausanne. Ces manifestations européennes dénonçaient la " militarisation " de la société et s'inquiétaient de l'avenir des jeunes, alimentées par une colère sociale croissante due au coût de la vie.

En conclusion, ce sixième acte se distingue par une participation en baisse mais reste symboliquement fort, coïncidant avec l'anniversaire du mouvement. Les tensions restent présentes dans plusieurs grandes villes, et le gouvernement fait face à un défi continu de gestion de l'ordre public tout en cherchant des réponses aux revendications sociales de fond.