Retour sur l'édition d'Acte VI d'Europe 1 avec Eliot Deval. Les analyses de Jacques Sapir, Alexandre Devecchio et Georges Fenech sur la politique et l'Iran.

L'émission Acte VI sur Europe 1 , présentée par le journaliste Eliot Deval , a proposé un retour approfondi et sans concession sur l'actualité brûlante. Pendant deux heures, l'antenne a donné la parole à plusieurs figures politiques et experts pour décrypter les enjeux majeurs du moment, allant des tensions géopolitiques au Moyen-Orient aux défis internes de la vie politique française.

Crise économique et perspectives de l'Iran

Le économiste Jacques Sapir a apporté un éclairage détaillé sur la situation économique réelle, alertant sur le fait que la France se dirige vers une récession, ce qui engendre une grande souffrance pour les citoyens. Ses observations se sont également étendues aux répercussions des conflits internationaux, notamment en Iran, où les raffineries frappées nécessiteraient des années de réparations complexes et longues.

Also read Parcours, perturbations des tramways : une manifestation pour l'acte VI des Gilets jaunes annoncée à Grenoble

Parallèlement, Jacques Sapir a souligné la nécessité pour les trois plus grandes puissances nucléaires de s'entendre afin de fixer un plafond clair en matière de non-prolifération. Lors du Sommet de l'APEC, il a estimé que la France aurait tout intérêt à se rapprocher stratégiquement des autres nations présentes pour défendre ses intérêts économiques.

Dynastique politique et primaires à droite

Sur le plan des institutions françaises, Georges Fenech a insisté sur la nécessité d'assurer la sécurité, la liberté du commerce et la liberté d'aller et venir. Son intervention s'inscrit dans un contexte où le débat démocratique doit impérativement se faire sur le plan parlementaire et institutionnel, et non dans la rue, comme le rappelle également Alexandre Devecchio .

Advertisement

Concernant la primaire de la droite, Alexandre Devecchio a analysé la position de David Lisnard , estimant que s'il s'engage dans cette campagne, il risque de perdre son image de candidat de rupture. Cette dynamique est complétée par l'observation d' Arthur de Watrigant , qui dénonce la radicalité comme la seule stratégie politique payante actuellement.

Évolution du régime iranien et enjeux locaux

La question de la succession au sommet de l'État iranien a également été abordée. Selon les sources constitutionnelles, les délais pour désigner un nouveau guide suprême sont très brefs. Le Général François Chauvancy a rappelé que toute victoire militaire contre le régime irien impliquerait un changement de régime complet, un scénario complexe à gérer.

Malgré les tensions, l'opinion générale indique que l'Iran fait face à un régime extrêmement résilient qui ne s'effondre pas, malgré les appels à déraciner les Gardiens de la révolution. Ces analyses géopolitiques s'accompagnent de réflexions sur les municipales de 2026, où Éric Revel estime que le vrai sujet est lié à LFI et aux grandes villes, tandis que les petits villages privilégient les projets aux étiquettes politiques.