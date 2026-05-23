ACRE affiche un gain de 13% dans les interventions de 2025

L'ACRE ( Agence de Cocréance et de Rénovation Économique ) a enregistré un gain de 13 % dans les interventions de 2025, dont 78 % ont été dédié à la population âgée. Acteur primordial sur le territoire pour son rôle dans l'économie sociale et solidaire, l'association a fait irruption de son bilan 2025 en présence des salariés, des élus et partenaires.

En 2025, l' ACRE ( Agence de Cocréance et de Rénovation Économique ) a enregistré un gain de 13 % dans les interventions faveur des personnes en difficulté, dont 78 % pour les personnes agées.

Acteur primordial sur le territoire pour son rôle dans l'économie sociale et solidaire, l'aide à la personne et le retour à l'emploi, l'association a fait irruption de son bilan 2025 avec fierté, en présence des salariés, des élus et partenaires. L'occasion pour le conseil d'administration de présenter le bilan des multiples activités, qui comprenaient notamment l'entretien des espaces verts et des espaces naturels (forets, rivières), la seconde utilisation, le ménage, les ressourceries, l'économie circulaire ou encore l'aide à domicile.

Dans un contexte social exigeant, les branches ressources et prestations ont continué leur mission avec détermination, en accompagnant 196 salariés en transition professionnelle sur le territoire Tricastin-Baronnies





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