Acquisition de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange : un accord à 20,35 milliards d'euros

Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange ont signé un accord avec Altice France pour racheter SFR pour 20,35 milliards d'euros, marquant une consolidation majeure du secteur des télécoms en France. L'opération, soumise aux autorités de la concurrence, prévoit un partage des actifs et des garanties pour les salariés.

Au terme d'intenses négociations qui ont captivé le secteur des télécommunications en France, les opérateurs Bouygues Telecom , Iliad (maison mère de Free ) et Orange ont conclu un accord samedi soir avec Altice France pour l'acquisition de sa filiale SFR, pour un montant total de 20,35 milliards d'euros, plus un complément de prix potentiel de 650 millions d'euros à la clôture de l'opération, espérée au second semestre 2027.

Cette transaction, qualifiée par les parties comme l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécoms, marque le début d'une nouvelle ère de consolidation, avec un retour à trois opérateurs majeurs sur le marché français. L'accord prévoit des garanties pour les salariés de SFR, dont l'emploi sera assuré jusqu'au début de l'année 2029.

Cependant, l'opération reste soumise à l'examen des autorités de la concurrence, et les groupes soulignent qu'à ce stade, il n'y a aucune certitude de réalisation. Le protocole d'accord répartit les parts entre les acquéreurs : Bouygues Telecom prendra 42% du prix de vente, Free-Groupe Iliad 31% et Orange 27%, via l'acquisition de titres de la société SFR.

En termes de répartition des actifs, Bouygues Telecom héritera du segment B2B de SFR, c'est-à-dire les offres dédiées aux professionnels, ainsi que d'une partie de ses activités grand public, représentant environ 6,4 millions de clients mobiles et fixes. Free récupérera les quelque 6 millions de clients de l'offre RED by SFR, ainsi que près de deux millions de clients de son activité grand public, tandis qu'Orange se verra attribuer environ 4,9 millions de clients.

Les trois opérateurs se partageront également les fréquences actuellement exploitées par SFR. Le chiffre d'affaires total du périmètre concerné par l'opération a atteint 8 milliards d'euros en 2025, dont 52% pour Bouygues Telecom, 27% pour Iliad et 21% pour Orange, cette dernière se contentant d'une portion moindre en raison de sa position dominante sur le marché. Avant la finalisation de l'opération, les opérateurs anticipent un programme industriel pluriannuel complexe, impliquant la migration de millions d'abonnés, des infrastructures et des systèmes.

Ils visent des synergies significatives qui, selon eux, permettront de renforcer leurs capacités d'investissement. Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, a réagi en estimant que cette annonce constitue une étape majeure et déterminante pour une opération structurante qui concerne l'ensemble du secteur télécom français et européen. Il a rappelé que l'opération doit faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités de la concurrence, qui évalueront avec rigueur ses conséquences sur le marché, la diversité de l'offre et l'équilibre concurrentiel.

De leur côté, le PDG d'Altice France, Arthur Dreyfuss, et le PDG de SFR, Mathieu Cocq, ont adressé un mail interne aux salariés de l'entreprise, soulignant qu'il s'agit d'un processus complexe impliquant des sociétés cotées, qui exige patience et rigueur. Ils ont indiqué que les trois acheteurs se sont engagés à ouvrir un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives de SFR.

Cette acquisition intervient dans un contexte où le marché français des télécommunications a déjà été bouleversé par l'arrivée de Free en 2012 en tant que quatrième opérateur mobile. Le directeur général du groupe Iliad, Thomas Reynaud, a salué cette opération comme une bonne nouvelle pour Free et pour le marché français des télécommunications.

L'accord devrait permettre une reconfiguration inédite du secteur, avec un passage de quatre à trois opérateurs majeurs, ce qui suscite des interrogations sur la concurrence et les prix pour les consommateurs. Les détails de la répartition des fréquences et des actifs seront cruciales pour l'avenir du marché. En attendant l'approbation des régulateurs, les opérateurs se préparent à une intégration complexe qui pourrait prendre plusieurs années.

Les analystes suivent de près cette évolution, car elle pourrait redéfinir les équilibres concurrentiels en France et en Europe





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