Acquisition de SFR: Bouygues Telecom, Free et Orange s'accordent avec Altice France pour 20,35 milliards d'euros

Un protocole d'accord a été signé entre les trois opérateurs historiques et Altice France pour racheter SFR, marquant une restructuration majeure du secteur des télécoms en France avec un retour à trois acteurs.

Les opérateurs Bouygues Telecom , Iliad ( Free ) et Orange ont conclu un accord avec Altice France pour l'acquisition de sa filiale SFR . Cette opération, d'un montant total de 20,35 milliards d'euros, pourrait inclure un complément de prix de 650 millions d'euros à la clôture, prévue au second semestre 2027.

Les trois acheteurs se répartiront le capital de SFR à hauteur de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Iliad et 27% pour Orange. En contrepartie, les emplois des salariés repris seront garantis jusqu'au début 2029.

Le périmètre concerné, avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2025, sera分割é : Bouygues Telecom obtiendra les activités B2B et une partie du grand public (6,4 millions de clients), Free récupérera les clients RED (6 millions) et deux millions de clients grand public, tandis qu'Orange se verra attribuer 4,9 millions de clients. Les fréquences de SFR seront également partagées.

Cette transaction, présentée comme l'une des plus importantes en Europe dans le secteur des télécoms, doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a souligné la nécessité d'un examen approfondi pour évaluer son impact sur la concurrence et la diversité de l'offre. Les dirigeants d'Altice France et de SFR ont qualifié l'annonce d'étape importante, tout en précisant la complexité du processus et l'engagement à ouvrir un dialogue social.

Pour Iliad, cette opération constitue une bonne nouvelle pour Free et pour le marché français, rappelant le bouleversement qu'avait déjà causé son entrée sur le marché en 2012





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