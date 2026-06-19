Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol : la justice confirme son renvoi malgré ses dénégations

La cour d'appel de Versailles a rejeté le recours du footballeur Achraf Hakimi et confirmé son renvoi en procès pour viol. Le joueur, qui nie les faits, continue de jouer avec l'équipe du Maroc à la Coupe du monde 2026 pendant que la justice suit son cours. Les avocats des deux parties s'opposent sur l'interprétation du dossier.

Le joueur de football international marocain Achraf Hakimi , âgé de 27 ans et évoluant au Paris Saint-Germain, a vu son recours rejeté par la cour d'appel de Versailles ce vendredi 19 juin.

Cette décision confirme son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des accusations de viol. Les faits se seraient déroulés en 2023, après que la plaignante, une femme désignée comme Hiba Abouk et présentée comme son épouse dans certains médias, aurait rencontré le sportif via Instagram avant de se rendre à son domicile. C'est à ce moment-là que le viol aurait été commis. Lors de sa mise en examen, Achraf Hakimi a nié catégoriquement les faits.

Le procès devrait se tenir dans les mois à venir. Cette issue constitue une victoire pour la partie civile, comme l'a souligné son avocate, Me Rachel-Flore Pardo, qualifiant la décision de soulagement et d'espoir après plus de trois ans de combat judiciaire et une campagne de dénigrement. L'avocate du joueur, Me Fanny Collin, a exprimé son désaccord et dénoncé un traitement d'exception lié à la notoriété de son client.

Elle estime que les éléments à décharge du dossier auraient dû mener à un non-lieu dans toute autre affaire et critique les contradictions et mensonges qu'elle attribue à la partie civile. En dépit de cette mise en examen, Achraf Hakimi continue de jouer au football et se trouve actuellement aux États-Unis avec l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas ont fait match nul face au Brésil et doivent affronter l'Écosse ce même vendredi.

Le joueur bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement. Cette affaire se déroule dans un contexte où le roi Mohammed VI du Maroc a reçu le président français Emmanuel Macron et son épouse pour un dîner d'État à Rabat, événement auquel ont également assisté de nombreuses personnalités, dont l'humoriste Jamel Debbouze et le champion de judo Teddy Riner.

Dans un autre dossier judiciaire concernant le football, l'ancien joueur Benjamin Mendy doit comparaître à nouveau lundi 26 juin pour un nouveau procès devant la Crown Court de Chester, accusé de viol et tentative de viol





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Achraf Hakimi Viol Procès Cour D'appel PSG Maroc Coupe Du Monde 2026 Hiba Abouk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La justice se prononce sur le renvoi en procès pour viol du footballeur Achraf HakimiLa cour d'appel de Versailles doit se prononcer vendredi matin sur le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi, décidé par un juge d'instruction fin février et dont il avait f...

Read more »

Le joueur du PSG Achraf Hakimi sera bien jugé pour violLa justice a confirmé en appel que le footballeur marocain, actuellement présent aux États-Unis pour la Coupe du monde, sera jugé pour viol.

Read more »

Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol, le footballeur marocain dit attendre son procès « avec impatience »La cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi devant la justice du défenseur du Paris Saint-Germain, mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme

Read more »

Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol après la confirmation de son renvoi en procèsLa cour d'appel de Versailles a confirmé, vendredi, le renvoi devant la cour criminelle départementale d'Achraf Hakimi. Le défenseur marocain du PSG sera bien jugé pour viol.

Read more »