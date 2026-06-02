Achetez l'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2 pour 0 euro avec votre carte Confo+

Conforama propose une offre exceptionnelle pour les détenteurs de la carte de fidélité Confo+. Vous pouvez en effet acheter l'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2 pour 0 euro, mais vous devrez payer 34,99 euros et recevoir le montant sur votre carte Confo+. Cette offre est valable jusqu'au 8 juin inclus.

Si vous êtes un amateur de musique, vous savez alors très certainement que JBL fait partie des leaders dans la conception de solutions sonores, comme les enceintes connectées.

En ce moment, vous pouvez en acquérir une pour 0 euro. C'est à Conforama que l'on doit cette très belle opportunité. Cette offre s'adresse exclusivement aux détenteurs de la carte de fidélité Confo+ qui revient à 15 euros par an. L'offre est également valable seulement jusqu'au 8 juin inclus.

Mais de quoi s'agit-il exactement ? Habituellement, en faisant des achats dans un magasin Conforama, ou directement sur le site officiel de vente en ligne, les détenteurs de la carte Confo+ cagnottent 5 % du montant dépensé. À l'heure actuelle, c'est un cagnottage de 100 % qui s'applique sur l'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2.

En d'autres termes, la JBL Go Essential 2 vous revient à 34,99 euros et ce même montant sera placé sur votre carte Confo+ pour l'utiliser quand vous le souhaiterez. L'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2 est un modèle qui peut être utilisé avec n'importe quel smartphone fonctionnant sous Android ou iOS. Pour cela, elle se jumelle instantanément en utilisant le protocole Bluetooth. Appréciable également, la JBL Go Essential 2 ne craint pas les projections d'eau.

La JBL Go Essential 2 est un modèle compact qui tient facilement dans le creux de votre main et ne pèse que 180 grammes. Elle bénéficie également d'un amplificateur capable de vous fournir une puissance de 3,1 watts RMS. JBL est connu pour la qualité sonore de ses produits, et la Go Essential 2 ne fait pas exception, notamment au niveau des basses fréquences parfaitement bien détaillées.

L'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2 est également entièrement autonome, puisqu'elle est équipée de sa propre batterie pouvant vous fournir une autonomie allant jusqu'à 5 heures d'écoute en continu. N'attendez pas plus longtemps pour profiter des 100 % de cagnottage grâce à votre carte Confo+ en achetant l'enceinte Bluetooth JBL Go Essential 2 chez Conforama au prix de 34,99 euros





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