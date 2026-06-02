Achetez ce ventilateur Rowenta avec une remise de 50 euros sur ce site

Ce ventilateur de la marque Rowenta est équipé de 5 modes de fonctionnements différents afin que vous puissiez adapter sa puissance en fonction de vos besoins et de vos préférences. Vous profitez notamment du mode Silent Night pour vous permettre de dormir au frais sans gêne, du mode Turbo Boost pour un débit d'air immédiat et Decrescendo, un mode qui diminue automatiquement le flux d'air toutes les 15 minutes, idéal notamment lorsque vous souhaitez vous endormir en douceur.

Vous souhaitez vous offrir un ventilateur puissant et polyvalent pour l'arrivée de l'été ? Ne cherchez plus et optez pour ce ventilateur sur pied de la marque Rowenta .

En plus, il profite en ce moment d'une remise inédite de 50 euros sur ce site. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action ? Noté 4,7 / 5 étoiles sur 204 avis différents, ce ventilateur de la marque Rowenta vous permet de profiter de nuits rafraîchissantes notamment car il vous offre une sensation immédiate et intense de fraîcheur.

Conçu pour être silencieux, son niveau sonore de seulement 35 dB vous permet de l'utiliser aussi bien lorsque vous regardez la télévision que lorsque vous dormez ou travaillez. En plus, avec cette promo peu attendue de 50 euros, vous pouvez dès maintenant vous procurer ce ventilateur sur pied de la marque Rowenta pour profiter de ses multiples fonctionnalités.

Ce ventilateur de la marque Rowenta est équipé de 5 modes de fonctionnements différents afin que vous puissiez adapter sa puissance en fonction de vos besoins et de vos préférences. Vous profitez notamment du mode Silent Night pour vous permettre de dormir au frais sans gêne, du mode Turbo Boost pour un débit d'air immédiat et Decrescendo, un mode qui diminue automatiquement le flux d'air toutes les 15 minutes, idéal notamment lorsque vous souhaitez vous endormir en douceur.

Ce ventilateur de la marque Rowenta est également doté d'une oscillation et d'une orientation automatiques, ce qui garantit une large diffusion de l'air dans toute votre pièce. En plus, son pied réglable vous offre 6 hauteurs possibles et ce, jusqu'à 1,45 mètre. Et grâce à sa minuterie intégrée, vous pouvez programmer son arrêt jusqu'à 8 heures après son démarrage





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