L'Acer Swift Air 14, ultraportable de 1,19 kg, passe à 599,99 € au lieu de 899,99 € chez Boulanger pour le Black Friday.

L' Acer Swift Air 14 est un ultraportable de 14 pouces qui se distingue pendant le Black Friday grâce à un poids annoncé de 1,19 kg et un écran à 120 Hz. Chez Boulanger, les deux déclinaisons de ce PC portable passent à 599,99 € au lieu de 899,99 €.

Acer propose également une opération de remboursement permettant de récupérer 100 % du prix d'achat d'un écran éligible. Cette offre est soumise à l'achat simultané d'un ordinateur Acer éligible, ce qui est le cas du Swift Air 14, et de l'un des trois écrans concernés, dans la limite des stocks disponibles.

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Un ultraportable de 1,19 kg pensé pour la mobilité

Le Acer Swift Air 14 pèse 1,19 kg et mesure 12,99 mm d'épaisseur, des dimensions qui le destinent aux déplacements quotidiens. Ce gabarit est présenté comme un atout pour les étudiants, les télétravailleurs et tous ceux qui passent d'un bureau à une salle de réunion.

Acer décrit cet ordinateur portable comme une machine conçue pour accompagner les trajets sans alourdir le sac à dos. Son format de 14 pouces offre une surface de travail suffisante pour consulter plusieurs documents, rédiger un rapport ou naviguer entre différentes fenêtres.

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Le châssis en aluminium renforce l'impression de finesse de l'appareil. Pour ce Black Friday, Acer met en avant deux finitions, dont une version verte présentée dans l'offre de Boulanger.

Écran 120 Hz, Intel Core 5 et 8 Go de mémoire

La dalle IPS de 14 pouces du Acer Swift Air 14 affiche une définition WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels, au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier point rend les défilements de pages web nettement plus fluides qu'un écran classique de 60 Hz.

La dalle mate et la couverture de 100 % de l'espace colorimétrique sRGB sont également mises en avant pour consulter des photos, préparer des présentations ou travailler sur des contenus visuels.

Sous le capot, un processeur Intel Core 5 est épaulé par 8 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD NVMe de 512 Go. La partie graphique repose sur une solution Intel Graphics intégrée, tandis que le NPU prend en charge certaines opérations liées à l'intelligence artificielle.

Acer destine cet ultraportable avant tout à la bureautique, à la navigation web, aux visioconférences, au streaming et aux usages multimédias. Les 8 Go de RAM peuvent toutefois constituer une limite pour les utilisateurs qui multiplient les applications gourmandes ou travaillent régulièrement sur de gros fichiers.

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Le clavier AZERTY bénéficie d'un rétroéclairage utile lorsque la luminosité ambiante baisse. La webcam est équipée d'un cache de confidentialité.

Autonomie annoncée et prix Black Friday chez Boulanger

Chez Boulanger, les deux déclinaisons de l'Acer Swift Air 14 passent à 599,99 € au lieu de 899,99 € pendant le Black Friday. Le tarif barré est donc de 899,99 €, soit une réduction affichée par le revendeur.

Acer annonce jusqu'à 19 heures d'autonomie pour ce modèle. Cette valeur dépend des conditions d'utilisation, de la luminosité de l'écran et des applications sollicitées.

La batterie de 69 Wh constitue une base pour envisager une journée de travail ou de cours sans emporter son alimentation. Lorsqu'il faut recharger l'appareil, la charge rapide permet de récupérer jusqu'à 50 % de batterie en seulement 30 minutes avec un chargeur USB-C compatible.

Le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte. Les acheteurs qui ne disposent pas déjà d'un adaptateur USB-C suffisamment puissant devront donc en prévoir un.