Découvrez l'Acer Googlebook 14, premier modèle de cette nouvelle catégorie. Analyse complète des performances, du design et de l'expérience utilisateur sous Googlebook OS.

La société Acer s'impose comme l'un des cinq premiers fabricants à adopter massivement le nouveau segment des Googlebook. Ces ordinateurs portables haut de gamme fonctionnent sous Googlebook OS, une interface dérivée d' Android conçue pour rivaliser directement avec Windows et macOS. Cette entrée sur le marché représente un défi technique majeur, d'autant plus que les coûts de fabrication des composants mémoires continuent d'augmenter rapidement.

Une architecture matérielle premium et chère

Le modèle testé, l'Acer Googlebook 14, se distingue par sa finition soignée et son châssis léger en alliage d'aluminium et de magnésium. Les dimensions précises de l'appareil sont de 314 x 11 x 13,9 mm pour un poids de 1,14 kg. Cette version convertible, seule de la gamme actuelle, offre un écran OLED réversible à 360 degrés. Acer France a communiqué deux configurations distinctes pour ce lancement. La base, dotée d'un processeur Intel Core Ultra 5 et de 256 Go de stockage, est proposée à partir de 1 199,99 euros. Une configuration supérieure, équipée d'un Core Ultra 7 355, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, est quant à elle vendue 1 399,99 euros.

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Les limites de la plateforme logicielle Googlebook OS

L'objectif affiché par Google est de proposer une troisième voie informatique stable pour les utilisateurs exigeants. Cependant, l'expérience utilisateur sous Googlebook OS révèle encore des frustrations notables. Le système manque de maturité par rapport aux environnements traditionnels, ce qui limite son吸引力 immédiate pour une adoption large. L'intégration d'Android sur un bureau impose une adaptation constante des workflows habituels. Les développeurs d'applications doivent encore optimiser leurs logiciels pour tirer pleinement parti de cet espace de travail étendu.

Un design élégant mais des compromis matériels

Visuellement, l'Acer Googlebook 14 adopte un coloris bleu marine élégant qui rappelle les modèles Swift de la marque. Le passage en mode tablette déclenche une modification intelligente de l'interface. La barre des tâches traditionnelle disparaît au profit d'un Dock tactile plus intuitif. Néanmoins, les bordures entourant l'écran restent étonnamment épaisses. Le châssis présente également une rigidité insuffisante au centre de la dalle, ce qui affecte directement le confort de frappe. Les touches offrent une bonne profondeur mais un rebond trop mou, ce qui fatigue l'utilisateur lors des sessions prolongées.

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Une connectivité et des périphériques datés

Le pavé tactile fait partie des points faibles significatifs de ce périphérique. Acer a négligé d'installer la technologie haptique présente sur ses modèles concurrents comme le Swift 16 AI. Les clics下半部分 fonctionnent correctement, mais la partie supérieure du pavé réagit mal aux pressions fortes. En termes de ports, l'appareil repose exclusivement sur l'USB-C. On y trouve un port Thunderbolt 4 et deux ports USB-C 3.2. Une prise Jack 3,5 mm complète cette offre très restrictive.

Cette absence de ports traditionnels signifie que les utilisateurs devront obligatoirement recourir à des adaptateurs pour connecter des périphériques externes classiques. Cette restriction s'aligne toutefois sur la philosophie de Googlebook, qui privilégie l'utilisation du cloud et des services numériques plutôt que le stockage local physique.