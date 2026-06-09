Accusé de droguer sa femme pour la violer, Dominique Pelicot défend il y a un 'jeu sexuel'

Un homme en contact avec Dominique Pelicot est accusé de droguer et violer sa femme pour l'offrir à des inconnus comme Gisèle Pelicot.

Un homme en contact avec Dominique Pelicot est accusé de droguer et violer sa femme pour l'offrir à des inconnus comme Gisèle Pelicot . Pour diffuser les images en ligne, ce dont il conteste.

L'accusé, garde du corps de profession, était désireux de bénéficier de l'expérience de M. Pelicot dans le but d'endormir sa conjointe avant d'en abuser, selon les conclusions des enquêteurs. L'intérêt premier de ce dossier sera de déterminer s'il y a eu ou non des liens nourris entre M. Pelicot et le mis en cause, laissant penser que l'un est le mentor de l'autre, nuance son avocat Me Gabriel Versini-Bullara.

Après de premiers aveux, LE mis en cause est revenu sur ses propos et clame désormais son innocence. L'enquête le visant remonte à l'arrestation le 12 septembre 2020 de Dominique Pelicot dans un supermarché de Carpentras. Des échanges avec un homme lui proposant de venir à Lyon pour droguer et violer sa femme sont retrouvés dans son téléphone. CE dernier est placé en garde à vue le 13 juin 2023.

Lors de la perquisition, de nombreux clichés montrant sa femme dénudée sont retrouvés, selon les enquêteurs. Des vidéos prises dans l'intimité de leur chambre et à l'aide d'une caméra cachée sont également retrouvées. La plaignante a indiqué aux enquêteurs avoir connu une période de grande fatigue entre 2020 et 2023 sans en comprendre l'origine. Au-delà de troubles cardiaques ou de vertiges, elle s'est plainte de plusieurs trous noirs après s'être endormie.

Des puissants sédatifs sont retrouvés dans un coffre-fort auquel elle n'avait pas accès. L'avocat du mis en cause évoque un jeu sexuel avec sa compagne et mère de son fils.

Cependant, sur l'une des vidéos, il cesse brusquement ses actes alors que la victime esquisse un bref réveil. L'endormissement profond de la jeune femme exclut toute forme de consentement et caractérise la surprise, ont conclu les magistrats instructeurs. L'enquête a montré que le mis en cause conversait en ligne avec d'autres hommes afin de comprendre comment droguer sa femme dans l'objectif de la violer ou de l'offrir à son insu. Parmi eux, l'ex-mari de Gisèle Pelicot.

Le mis en cause a assuré avoir interrompu sa correspondance en comprenant qu'il n'était pas seulement dans le fantasme. La victime a accepté que le procès ne se tienne pas à huis clos mais n'est pas porteuse d'aucun message. Elle ne souhaite pas s'exprimer publiquement, souligne son avocate Me Julia Studient





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