Accusations de viols et d'inceste contre Joël Barella : le combat pour la justice de ses petites-filles

Deux jeunes femmes accusent Joël Barella, le père de Jérôme Barella, de viols commis durant leur enfance. Le parquet de Béziers a rouvert l'enquête, offrant un nouvel espoir de reconnaissance aux victimes.

L'affaire concernant Joël Barella , père de Jérôme Barella, a récemment repris une tournure judiciaire majeure. Deux jeunes femmes, qui sont ses petites-filles par alliance, l'accusent d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur elles alors qu'elles étaient encore enfants.

L'une d'elles, Prescyllia, aujourd'hui âgée de 26 ans, a courageusement pris la parole pour témoigner de son calvaire et exprimer son besoin impérieux de justice. Les faits reprochés s'étaleraient sur une période allant de 2010 à 2018. Ce dossier, marqué par des années de silence et de doutes, connaît un nouveau souffle puisque le parquet de Béziers a décidé de rouvrir l'enquête concernant les faits dénoncés par la demi-sœur de Prescyllia.

Ce revirement judiciaire intervient dans un contexte douloureux, marqué par la résonance de l'affaire Lyhanna, poussant les autorités à réexaminer des dossiers précédemment classés. Le récit de Prescyllia est poignant. Elle relate des actes d'une violence extrême subis entre ses 10 et 13 ans, principalement au sein du domicile de Joël Barella et plus spécifiquement dans son camping-car. Elle décrit comment l'agresseur a utilisé des prétextes pour initier des contacts physiques non consentis, menant à des pénétrations.

À l'époque, la jeune fille a gardé le secret pendant longtemps avant de trouver le courage d'en parler à la psychologue de son collège, puis à sa mère. Malgré le dépôt d'une plainte pour viols sur mineure en 2013, le parcours judiciaire a été semé d'embûches. En 2021, un juge a rendu une ordonnance de non-lieu, évitant ainsi à Joël Barella d'être mis en examen. Cette décision a été vécue comme une seconde violence, un déni institutionnel de sa souffrance.

Au-delà des épreuves judiciaires, Prescyllia a dû affronter un climat familial toxique. Si elle a pu compter sur le soutien indéfectible de sa mère, de son beau-père et de la mère de sa demi-sœur, une grande partie de son entourage a refusé de la croire. Elle confie avec émotion avoir été traitée de menteuse, même par son propre père. Cette incrédulité était justifiée, selon ses détracteurs, par le fait qu'elle aurait tendance à mentir sur d'autres sujets durant son adolescence.

Cependant, elle insiste sur le fait qu'aucun enfant n'inventerait un traumatisme d'une telle ampleur. Plus blessante encore a été la qualification d'aguicheuse qui lui a été attribuée dans certains témoignages de la famille, une tentative flagrante de renverser la culpabilité et de victimiser l'agresseur. Aujourd'hui, la volonté de Prescyllia et de sa sœur est d'obtenir une reconnaissance officielle de leur statut de victimes.

Maeva, la sœur de Prescyllia, a publiquement affirmé son soutien, soulignant l'impossibilité pour une enfant d'inventer un scénario aussi complexe et traumatisant. Pour Prescyllia, témoigner publiquement est un acte de résilience. Elle souhaite que Joël Barella soit confronté à la réalité de ses actes et qu'il comprenne que, malgré les tentatives de destruction psychologique, elle a réussi à se reconstruire et à fonder sa propre famille.

Elle lie également son combat à celui d'autres victimes, mentionnant le décès tragique de la petite Lyhanna comme un moteur supplémentaire pour exiger que la vérité éclate et que les responsables soient enfin punis par la loi. L'espoir réside désormais dans la capacité de la justice à écouter les victimes et à briser le cycle de l'impunité





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