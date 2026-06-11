Accusations de viols contre le père de Jérôme Barella

Le père de Jérôme Barella est accusé par deux de ses petites-filles par alliance de viols commis entre 2010 et 2018. Les accusations ont été réouvertes par le parquet de Béziers après la classification des affaires par la justice.

Le père de Jérôme Barella est accusé par deux de ses petites-filles par alliance de viols commis entre 2010 et 2018. Maëva, l'une des deux victimes, a accepté de témoigner sur BFMTV ce jeudi 11 juin, alors que l'enquête concernant les faits qu'elle dénonce a été rouverte par le parquet de Béziers.

Elle affirme être contente de pouvoir enfin être reconnue comme victime, après la réouverture de l'enquête décidée par le parquet de Béziers. Maëva affirme que les faits se sont produits durant un mois d'été, où elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle et son compagnon Joël Barella. Elle raconte avoir été agressée par son père pendant un mois, en partageant une caravane avec lui.

Elle ajoute que les agressions se sont poursuivis dans une piscine puis lors de sorties à la mer. Après s'être longtemps tenue en secret, par peur et peut-être parce qu'elle était innocente à ce moment-là, elle a finalement se confiée à son professeur principale au collège. Joël Barella, père de Jérôme Barella, a été accusé par deux petites-filles de sa compagne de faits d'inceste entre 2010 et 2018. Des viols et des agressions sexuelles qu'il a toujours contestés.

La justice a classé les deux affaires, mais rouvre aujourd'hui au moins l'une des deux enquêtes. Mort de Lyhanna: est-il possible de rendre public le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes comme le réclament plusieurs politiques? Un espace où on vous croit: la plateforme 'classés sans suite' submergée de témoignages après la mort de Lyhanna. La procureure générale près la cour d'appel de Paris reconnaît que la justice doit rendre des comptes.

De la première plainte à la mise en examen de Patrick Bruel: le récit des semaines qui ont conduit à la chute du chanteur. INFO BFMTV. Aguicheuse, ayant tendance à mentir: comment le père de Jérôme Barella qualifiait ses deux petites-filles qui l'accusent d'inceste. On va pouvoir enfin être reconnues comme victimes: le témoignage de Maeva, qui accuse de viols le père de Jérôme Barell





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