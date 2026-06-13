L'enseigne de ménage à domicile Shiva est visée par une enquête pénale après une plainte l'accusant de travail dissimulé.

L'enseigne de ménage à domicile Shiva , appartenant au groupe Domia , est visée par une enquête pénale ouverte après une plainte l'accusant notamment de travail dissimulé .

L'enseigne de ménage à domicile Shiva, appartenant au groupe Domia, est visée par une enquête pénale ouverte après une plainte l'accusant notamment de travail dissimulé, a appris ce samedi 13 juin l'AFP auprès d'une source proche du dossier et du parquet de Paris. Reprochent à Shiva de se présenter comme un mandataire, c'est-à-dire un simple facilitateur entre les particuliers et les agents de ménage, alors que Shiva entretiendrait avec eux une relation d'employeur, mais sans les garanties prévues par le statut de salarié.

Contactée par l'AFP, l'enseigne conteste toute infraction. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article Accusations de travail dissimulé : l'enseigne de ménage Shiva visée par une enquête à Paris. Un membre de la flottille pour Gaza était présent lors d'un rassemblement de soutien à la Palestine à Aubagne.

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