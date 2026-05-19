Accusations de séduction non consentie et violence conjugale dans Mariés au premier regard

Trois candidates accusent leurs époux rencontrés dans l'émission de séduction non consentie et violence conjugale. Elles estiment que l'émission n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Les avocats de CPL Productions ont affirmé que leur dispositif de protection des participants constituait un des plus solides de la télévision.

Séisme pour Mariés au premier regard, trois candidates accusent du pire leurs époux rencontrés dans l'émission : 'Il a menacée de me jeter de l'acide au visage' ; des candidates assurent avoir été agressées sexuellement par les hommes avec lesquels elles se sont mariées et elles estiment n'avoir pas été suffisamment protégées par la production.

Depuis quelques semaines, chaque lundi, les téléspectateurs français attendent avec impatience la diffusion, sur M6, de la dixième saison des candidats qui cherchent à plaire sans brusquer leur nouvelle partenaire, et qui tâtonnent pour trouver la juste distance. Ici un bisou sur le front pour ne pas forcer le contact, là une chaîne d'oreillers dans le lit pour faire barrière entre les corps endormis, pour rassurer la mariée. et qui attire jusqu'à trois millions de téléspectateurs à chaque épisode.

La BBC vient en effet de révéler que d'un acte sexuel non consenti. Toutes trois estiment que l'émission n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Le couple a eu des rapports sexuels à l'écran, ont indiqué nos confrères de la BBC.

'Il demanderait à quelqu'un de me jeter de l'acide au visage' ; 'Tu ne peux pas dire non, tu es ma femme' ; 'J'étais complètement paralysée par la peur, et je n'aurais jamais cru qu'on puisse m'effrayer à ce point', a confié la candidate qui souhaite désormais porter plainte contre CPL, la société de production de la version anglaise de l'émission. Elle a ensuite évoqué un autre assaut subi contre sa volonté : 'Il a souri d'un air narquois, est monté sur moi, a bougé ma jambe… À ce moment-là, j'avais vraiment abandonné et je ne voulais tout simplement pas qu'il soit en colère contre moi quand les caméras arriveraient.

Je suis restée allongée là, à regarder par la fenêtre'. La jeune femme qui a consulté un psychologue à la fin de l'émission révèle que les images qu'elle a pu revoir au moment de la diffusion télévisuelles ont provoqué comme moyen de contraception. Mais elle a confié qu'à une occasion, son mari à l'écran s'était laissé aller en elle, sans même demander la permission.

Après cet évènement le candidat a commencé à changer de ton avec son épouse, se montrant si dominateur que La chaîne avait en effet connaissance de certaines accusations avant la diffusion, et l'ensemble des épisodes mettant en scène ces femmes était pourtant toujours disponible sur sa plateforme de streaming. Ce lundi 18 mai, dans l'après-midi, Channel 4 a finalement annoncé avoir interrogé lundi par la BBC, le directeur des contenus de Channel 4, Ian Katz, a affirmé ne pas avoir vu le documentaire.

Au moment où les premières informations sont remontées, les avocats de CPL Productions avaient affirmé que leur dispositif de protection des participants constituait un des plus solides de la télévision. Les internautes ont réagi en accusant la production de vouloir saboter les couples. Le directeur des contenus de Channel 4, Ian Katz, a affirmé ne pas avoir vu le documentaire.

Les avocats de CPL Productions ont affirmé que leur dispositif de protection des participants constituait un des plus solides de la télévision. Les candidats ont dénoncé le montage de l'émission. Les personnes qui participent à Mariés au premier regard sont-elles payées par la production ? Compte tenu du temps passé devant les caméras et de l'implication que demande l'émission, la question se pose. Et si salaire il y a, quel est son montant





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