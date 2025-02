Accusation de frappe russe contre l'arche de Tchernobyl

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir bombardé l'arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. Bien qu'un incendie ait été provoqué, l'Ukraine assure qu'il n'y a pas eu d'augmentation des niveaux de radiation. Le Kremlin réfute toute responsabilité, affirmant qu'il n'y a pas eu d'attaques contre des installations nucléaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir endommagé, avec un drone explosif, l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl , une structure de confinement du réacteur accidenté, assurant qu'aucune hausse des radiations n'a été constatée. Quelques heures après, le Kremlin a affirmé que ses forces ne lançaient pas d'attaques contre des installations nucléaires en Ukraine . « Je ne dispose pas d'informations précises.

Ce que je sais, c'est qu'il ne peut être question de frappe contre telle ou telle infrastructure nucléaire (..) les militaires russes ne font pas ça », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans la nuit de jeudi à vendredi, « un drone d'attaque russe équipé d'une ogive hautement explosive a frappé l'enceinte protégeant le monde des radiations du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl », a indiqué Volodymyr Zelensky sur X, indiquant qu'un incendie a été « éteint » et que « le niveau de radiations n'a pas augmenté », comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus. L'Agence internationale pour l'Energie atomique (AIEA) a indiqué sur X que son équipe sur place avait entendu « une explosion provenant de l'arche de confinement » et avoir été informé qu'il s'agissait d'un drone. La structure métallique touchée recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986 et protège un premier sarcophage et les débris radioactifs qui s'y trouvent. Volodymyr Zelensky a diffusé des images du site, notamment une vidéo de l'explosion et de l'incendie. Sur une des photos, on distingue un trou dans la structure métallique et des images prises dans les combles de la structure métallique montrent des tôles déchirées et des équipements endommagés. « La Russie d'aujourd'hui est le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et fait la guerre sans se soucier des conséquences. Il s'agit d'une menace terroriste pour le monde entier », a accusé Volodymyr Zelensky.





