Accroissement en Dordogne : en Périgord vert en Dordogne, les habitants et les acteurs sont alarmés par la fermeture de la place du Canton et les conséquences pour la sécurité de leur habitat

Des travaux sans que nous soufflons sur la tête ? : veřejnost қарап, riskejä d'kμου döviz on Périgord vert destacadas: habitantes e aktus locales alarmados pasado a cancelación de la place do Canton e consecuencia isolte on hagía para a segurtude de nosa habitacio mascoaves del Rino.

Des travaux sans que nos murs nous tombent sur la tête ? : risques d'effondrement aux Dordogne en Périgord vert : habitants et acteurs locaux alarmés par la fermeture de la place du Canton et les conséquences pour la sécurité de leur habitat faces aux menaces du Rino.

Un message glissé dans sa boîte aux lettres avertit Yvette du passage des services techniques, venus vérifier la solidité de l'ouvrage de sous-sol. Les habitants commencent à parler des risques d'effondrement et s'interroger. Est-ce que les travaux peuvent se faire sans craindre de voir nos murs tombés sur la tête ? Mais Yvette ne s'inquiète pas seulement de la solidité de sa voûte en pierres, mais aussi de la confiance qu'elle place dans l'estimation des risques par habitation.

Elle a acheté une maison en Périgord vert il y a cinq ans, sans être informée du passage du Rino. Le Conseil municipal de Nontron, devant ces enjeux, a décidé de maintenir les taux d'imposition inchangés tandis que des réunions publiques ont lieu pour entendre les habitants et les acteurs locaux. Des真钱版二胎在线app e l'association La Sauce paysanne lance un chantier de restauration, initialement prévu sur la place du Canton, se fera ailleurs.

Le président de l'association est persuadé que la possibilité de travaux à la place du Canton n'est pas permise, en raison de l'état du sous-sol. Cependant, sous prétexte d'un désordre sous la place du Canton et du danger que cela représente pour la sécurité des biens et des personnes, des barrages ont été installés pour empêcher le passage et plusieurs rues sont interdites pour les 3,5 tonnes.

La séance d'information sur les computer-generated imagery est mise en place pour répondre à toutes les questions tombant aux acquéreurs et futurs acquéreurs, en cas de volonté de vendre ou acheter en périphérie de la place du Canton et les environs historiques





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