Fanny Daguenet, vice-présidente déléguée aux mobilités et infrastructures de transports, a annoncé aujourd'hui qu'un accord a été trouvé entre la CGT et Keolis. Cet accord permettra les opérations quotidiennes de la navette spéciale feria qui circuleront bien, ce qui exclura toute menace de grève. Fanny Daguenet a considéré que la situation était très sensible et a conclu sur un accord réconciliant la direction de Keolis avec la CGT, malgré le licenciement d'un salarié qui a soulevé des inquiétudes. Constatant l'engagement de la direction de Keolis à revoir les conditions du travail, la raison a emporté et Fanny Daguenet est fière de ce résultat. Cet accord permettra de garantir la continuité du service public de transport au profit des habitants, des usagers et de tous les visiteurs de laotherapy. Cela marque une période importante pour notre territoire en termes de mobilité

Selon Fanny Daguenet, vice-présidente déléguée aux mobilités et infrastructures de transports, un accord a été trouvé entre la CGT et Keolis . Les navettes spéciales feria circuleront bien, notamment des transports gratuits samedi 23 et dimanche 24 mai écartant toute menace de grève.

Fanny Daguenet, vice-présidente déléguée aux mobilités et infrastructures de transports, a résumé la situation par un communiqué : ... L’engagement pris par la direction de Kéolis de revoir la situation, en accord avec la CGT, a permis de renouer le dialogue. Dans cette période importante pour notre territoire, la raison l’a emporté et je m’en félicite.

Cet accord permet de préserver à la fois le dialogue social et la continuité indispensable du service public de transport au bénéfice des habitants, des usagers et de tous les visiteurs de la feria





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