Accord Israël-Liban sur un cessez-le-feu conditionnel et des zones sous contrôle libanais

Israël et le Liban, sous médiation américaine, sont convenus d'un cessez-le-feu subordonné à l'arrêt total des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de ses membres au sud du Litani. Des zones pilotes seront placées sous le contrôle exclusif de l'armée libanaise. Cette annoncesurvient alors que les violences se poursuivent et que les négociations sur l'Iran compliquent la situation régionale.

Israël et le Liban sont convenus mercredi, à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington, de conditionner un cessez-le-feu à un arrêt complet des tirs du Hezbollah et de créer des zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues, avec de nouvelles frappes israéliennes ayant fait au moins dix morts au Liban le même jour, et des tirs revendiqués par le Hezbollah contre le territoire israélien. Israël a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire.

La déclaration commune, publiée à l'issue des négociations menées sous l'égide des États-Unis, précise que le cessez-le-feu sera subordonné à l'arrêt total des tirs du Hezbollah, qui rejette ces discussions, ainsi qu'à l'évacuation de tous les membres du mouvement du secteur situé au sud du fleuve Litani, à environ trente kilomètres de la frontière avec Israël. Les parties ont également accepté de mettre en place rapidement des zones pilotes où les forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif, à l'exclusion de tout acteur non étatique, en référence claire au Hezbollah.

Une nouvelle session de pourparlers est prévue la semaine du 22 juin en vue d'un accord global. Il s'agit de la quatrième réunion directe entre les délégations des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, à Washington. Le cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril entre Israël et le Hezbollah a été largement violé.

Israël a intensifié et élargi son offensive ces derniers jours, ce qui augmente les risques d'une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, alors que les négociations entre Washington et Téhéran stagnent. Le président américain Donald Trump, après un échange houleux avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a insisté pour séparer les discussions sur le Liban de celles sur l'Iran.

Téhéran considère que ces sujets sont liés, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi prévenant que toute attaque contre Beyrouth entraînerait une reprise à grande échelle de la guerre dans la région. Selon les autorités libanaises, le Hezbollah avait accepté lundi une proposition américaine prévoyant qu'Israël s'abstienne de frapper la banlieue de Beyrouth en échange de l'engagement du mouvement à cesser ses attaques.

Mais un haut responsable du Hezbollah a indiqué mardi à l'AFP que son groupe n'accepterait pas de cessez-le-feu partiel. Le Hezbollah a affirmé mercredi avoir visé des militaires dans le nord d'Israël. Jeudi, le mouvement pro-iranien a déclaré avoir lancé des roquettes contre l'armée israélienne à Al-Qantara, dans le sud du Liban, puis avoir frappé avec deux drones un poste de commandement israélien près du château historique de Chqif.

Mercredi matin, une frappe israélienne a visé Khaldé, à l'entrée sud de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information. D'autres bombardements se sont succédé dans le sud du Liban, tuant un soldat et en blessant deux autres, tandis que quatre Syriens et deux Palestiniens ont été tués près de Tyr, une ville côtière millénaire régulièrement pilonnée.

Une frappe israélienne a directement touché une ambulance dans la même région, tuant deux secouristes et en blessant grièvement un troisième, a annoncé le ministère de la Santé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un secouriste a été tué et un autre blessé dans une nouvelle attaque à Zebdine, portant à au moins cent trente le nombre de secouristes et personnels médicaux tués depuis le début de la guerre.

Les frappes israéliennes ont fait 3516 morts au Liban depuis le 2 mars et ont déplacé plus d'un million de personnes. Du côté israélien, vingt-six soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban





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