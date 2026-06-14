Accord Iran-États-Unis : Trump annonce une signature pour ce dimanche, frappes au Liban et manifestations en Iran

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont annoncé la signature imminente d'un accord de paix avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, une date non confirmée par Téhéran. Pendant ce temps, Israël a mené des frappes au Liban et des manifestations hostiles au ministre des Affaires étrangères iranien ont éclaté à Machhad.

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont annoncé samedi 13 juin la signature prochaine d'un accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient, une date étant évoquée pour ce dimanche.

Cette information n'a toutefois pas été confirmée par les autorités iraniennes. Dans un message détaillé, Donald Trump a affirmé que les États-Unis procéderaient, une fois le calme revenu, à la récupération de l'uranium enrichi stocké en Iran. Il a indiqué que cela serait réalisé à l'aide de bombardiers B-2, ajoutant que le matériau serait ensuite dilué et détruit, que ce soit en Iran ou aux États-Unis. Le président américain a également soutenu que l'Iran ne souhaitait plus disposer d'armement nucléaire.

Simultanément, des frappes aériennes israéliennes ont visé des zones du sud et de l'est du Liban, touchant notamment des localités autour de Nabatiyé. Ces opérations militaires se sont produites après que l'armée israélienne a diffusé des avertissements demandant à des dizaines de milliers de résidents de se diriger vers le nord du fleuve Zeitouni, une zone située à environ quarante kilomètres de la frontière.

Ces événements surviennent alors qu'un accord de paix entre Washington et Téhéran paraît imminent et pourrait inclure une composante liée au Liban. Par ailleurs, une manifestation de protestation contre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a eu lieu dans la ville sainte de Machhad, dans le nord-est du pays. Des vidéos diffusées par l'agence de presse Fars montrent des dizaines de personnes, majoritairement des femmes vêtues de tchadors noirs, rassemblées devant un bâtiment du ministère.

Elles scandaient des slogans hostiles au chef de la diplomatie, exigeant sa démission et l'accusant de trahison. Cette mobilisation intervient alors qu'Abbas Araghchi s'était exprimé à la télévision nationale iranienne le vendredi précédent pour évoquer les négociations en cours avec les États-Unis. Shehbaz Sharif a indiqué sur le réseau social X s'attendre à la finalisation de l'accord dans les prochaines 24 heures et évoque une signature électronique avant des discussions techniques programmées la semaine prochaine.

Donald Trump, qui a déjà à plusieurs reprises annoncé un accord imminent sans qu'il ne se concrétise, a assuré que la signature était prévue ce dimanche, jour de son quatre-vingtième anniversaire. D'autres informations notables incluent le départ du porte-avions Charles de Gaulle de la Méditerranée orientale, avec son remplacement prévu par le porte-hélicoptères Mistral. Une rencontre entre hauts responsables américains et iraniens est également prévue en Suisse la semaine à venir.

En dépit de l'optimisme affiché, les États-Unis signalent avoir abattu des drones iraniens. Sur un autre plan, la fortune d'Elon Musk dépasse désormais les 1 000 milliards de dollars, excédant le PIB de pays comme la Suisse et la Pologne. En France, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet exprime son désaccord avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, appelant à allouer davantage de moyens à la justice.

Une condamnation à trente ans de prison a été prononcée contre une femme dans l'Oise pour avoir orchestré le meurtre de son mari. Enfin, l'équipe d'Angleterre de football a été victime d'un cambriolage inhabituel pendant la Coupe du monde 2026, avec le vol de matériel comme des crampons et des ballons





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