Accord Hubs de Retour: UE, Allemagne et Danemark signent avec le Rwanda

L'Allemagne, le Danemark et trois autres pays européens officialisent lundi à Vienne leur accord avec le Rwanda pour y établir des centres de retour pour les migrants expulsés.

L' Allemagne, le Danemark, la Grèce, l' Autriche et les Pays-Bas vont annoncer lundi la signature d'un accord historique avec le Rwanda pour créer les premiers centres pour migrants expulsés d'Europe. Cette initiative, qui vise à renforcer les politiques migratoires de l'Union européenne, sera dévoilée lors d'une conférence de presse à Vienne en milieu d'après-midi.

Cette annonce marque une étape cruciale dans les négociations menées par ces cinq nations, toutes partisans d'une ligne migratoire très ferme. Le projet des hubs de retour soulève déjà de vives contestations de la part des défenseurs des droits humains qui craignent pour le traitement des personnes concernées.

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Détails du Mécanisme des Hubs de Retour

Ces centres ont été imaginés en lien avec la Commission européenne il y a un an et demi afin d'accroître significativement le nombre des expulsions de migrants du territoire européen. Le raisonnement des cinq pays est double : au-delà de l'expulsion des déboutés du droit d'asile, cette stratégie vise aussi à décourager d'autres migrants de tenter de s'installer sur le continent européen.

Si le projet pilote se révèle concluant, les cinq pays de l'Union européenne envisagent également d'élargir cette coopération à d'autres nations, comme l'Ouganda ou l'Ouzbékistan, afin de diversifier les options de retour et de traitement des demandes d'asile rejetées.

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Réactions des Acteurs Politiques et des ONG

L'initiative suscite des critiques virulentes de la gauche et des organisations non gouvernementales qui s'inquièrent du sort réservé aux migrants dans ces établissements. Le président Emmanuel Macron avait déjà vivement critiqué ce concept, jugeant que ces centres n'étaient ni efficaces ni conformes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne.

Le choix spécifique du Rwanda a également attiré l'attention d'organisations internationales comme Human Rights Watch. L'ONG pointe du doigt les antécédents bien documentés du pays en matière de répression politique et de détentions arbitraires, interrogeant les garanties offertes aux personnes transférées.

Implications Concrètes et Étapes Suivantes

Afin de dissiper les inquiétudes et de tester la viabilité du dispositif, les cinq pays européens entendent d'abord lancer ce centre à une très petite échelle, expliquant qu'il s'agit d'un véritable projet pilote. L'objectif initial est d'y envoyer d'abord une vingtaine de déboutés du droit d'asile par pays européen concerné.

Les participants sélectionnés seront probablement des hommes majeurs appréhendés à la frontière. Les établissements ne seront pas des centres de détention fermés, le Rwanda souhaitant les appeler des centres d'accueil et y proposer des formations professionnelles. L'Organisation internationale pour la migration pourrait prêter main forte sur place pour accompagner cette logistique complexe.

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Leçons des Expériences Internationales

Ces cinq pays européens ne sont pas les premiers à s'intéresser au Rwanda dans le cadre de la gestion migratoire. Le Royaume-Uni avait annoncé en 2022 son intention d'y ouvrir un centre pour demandeurs d'asile, mais le projet avait finalement été abandonné par le gouvernement travailliste de Keir Starmer en raison d'obstacles judiciaires majeurs.

Le Rwanda a également accepté d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. La réussite de l'expérience européenne dépendra donc de sa capacité à éviter les pièges juridiques et humains qui ont fait échouer les précédentes tentatives internationales dans ce pays d'Afrique de l'Est.