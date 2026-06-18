Accord historique entre les États-Unis et l'Iran sur la cessation des hostilités, le nucléaire et les sanctions

Un protocole d'annonce la fin des opérations militaires sur tous les fronts, un mécanisme de déblocage maritime, un plan de développement économique de 10 milliards de dollars et un engagement sur la question nucléaire, avec une levée progressive des sanctions.

Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d' Iran , ainsi que leurs alliés, ont signé un protocole d'accord visant à mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban , et à s'engager à ne pas déclencher de guerre ni mener d'opérations militaires l'un contre l'autre.

Les parties s'abstiennent de toute menace ou recours à la force et s'engagent à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. L'accord définitif qui sera négocié confirmera la cessation définitive des combats et les autres dispositions du présent texte. Un mécanisme de déblocage naval est prévu : la République islamique d'Iran mettra tout en œuvre pour assurer la libre circulation maritime pendant 60 jours entre le golfe Persique et la mer d'Oman.

Le trafic commercial reprendra immédiatement et sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, après résolution des obstacles techniques et déminage. Téhéran engagera un dialogue avec le Sultanat d'Oman et les autres États riverains du golfe Persique pour définir la future gestion des eaux, conformément au droit international.

Parallèlement, les États-Unis s'engagent à retirer leurs forces des environs de l'Iran dans les 30 jours suivant la conclusion de l'accord final, et à ne pas imposer de nouvelles sanctions ni déployer des forces supplémentaires dans la région pendant les négociations. Washington, avec ses partenaires régionaux, élaborera un plan de développement économique d'au moins 10 milliards de dollars pour l'Iran, dont le mécanisme de mise en œuvre sera finalisé dans l'accord final sous 60 jours.

Toutes les licences nécessaires pour les transactions financières seront accordées par les États-Unis. Sur le front nucléaire, l'Iran réaffirme qu'il ne se procurera ni ne mettra au point d'armes nucléaires. Les deux pays ont convenu de régler la question de l'élimination des stocks de matières enrichies, notamment par dilution sur site sous supervision de l'AIEA, selon un mécanisme à définir d'un commun accord.

Des discussions sur l'enrichissement et les besoins nucléaires civils iraniens seront menées dans le cadre d'un accord final satisfaisant. La levée de toutes les sanctions - résolutions onusiennes, résolutions de l'AIEA et sanctions unilatérales américaines - est reconnue comme cruciale et sera traitée immédiatement selon un calendrier convenu.

Enfin, dès la signature du protocole, le Trésor américain accordera des dérogations pour les transactions liées aux produits pétroliers et dérivés iraniens, y compris les services bancaires, d'assurance et de transport. Les fonds et avoirs iraniens gelés seront rendus pleinement disponibles. Les deux parties ont exprimé leur intention de négocier rapidement pour parvenir à un accord final complet sur tous ces sujets, créant ainsi un cadre de paix et de coopération régionale





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