Accord États‑Unis‑Iran signé à Versailles pour mettre fin à la guerre au Moyen‑Orient

Le président américain Donald Trump a signé un accord de paix avec l'Iran lors d'une cérémonie surprise au château de Versailles le 17 juin 2026. L'Iran s'engage à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions. Le texte prévoit aussi la fin des hostilités, incluant le front libanais, et doit être formellement conclu vendredi en Suisse.

Le président américain Donald Trump a signé un accord historique avec l'Iran dans le cadre d'une cérémonie organisée au château de Versailles le 17 juin 2026, en marge du G7.

L'accord, initialement prévu pour être signé à Genève le 19 juin avec la présence du vice‑président J.D. Vance, a été avancé par Trump lui‑même qui a décidé de ne pas se rendre ensuite en Suisse pour une signature conjointe avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Ce dernier a paraphé le texte à distance, s'engageant ainsi, dans le cadre de futures négociations, à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales.

La poignée de main symbolique entre les deux dirigeants a été différée afin de ne pas compromettre les discussions en cas d'échec. La cérémonie à Versailles, placée sous le signe des célébrations du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance américaine, a réuni Emmanuel et Brigitte Macron, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères français Jean‑Noël Barrot. Trump a signé l'accord devant l'assistance, sous les applaudissements, avant que la Maison Blanche ne diffuse une vidéo de l'événement.

Selon le communiqué, l'accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour le commerce maritime. Côté iranien, le porte‑parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï a confirmé que le président Pezeshkian avait signé le texte. L'accord prévoit également la cessation immédiate des hostilités et intègre le front libanais où l'armée israélienne continuait de combattre mercredi, ayant subi la perte d'un soldat et sept blessés.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont la médiation a été cruciale, a annoncé que les combats cessaient immédiatement, provoquant un reflux des prix du pétrole. Il a également indiqué qu'une cérémonie officielle se tiendrait vendredi en Suisse, sans préciser les personnalités conviées. Ce conflit, déclenché le 28 février par une offensive conjointe des États‑Unis et d'Israël contre la République islamique, avait fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Par ailleurs, Sharif a appelé le gouvernement libanais à arrêter ses négociations directes avec Israël, entamées en avril sous l'égide de Washington, une demande qui intervient alors que le président libanais Joseph Aoun avait assure que le processus se poursuivait. L'initiative de Trump d'avancer la signature a surpris les observateurs, d'autant qu'elle est intervenue juste après le dîner de gala à Versailles, un événement qui a visiblement ravi le président américain qui s'était extasié sur le lieu.

Certains analystes s'interrogent sur l'influence de la Galerie des Glaces dans sa décision rapide. Sur le plan diplomatique, l'accord représente un tournant majeur après des mois de tensions extrêmes dans la région. Il inclut également des engagements sur le front libanais, où les combats se poursuivaient encore au moment de l'annonce. L'Iran, qui a longtemps résisté aux pressions, accepte de diluer son uranium enrichi, une mesure de contrôle de son programme nucléaire, en contrepartie d'un allègement des sanctions.

La communauté internationale réagit avec prudence, soulignant que la mise en œuvre de l'accord reste à surveiller, notamment concernant la stabilité du Moyen‑Orient et la sécurisation des voies maritimes. La cérémonie en Suisse vendredi devrait officialiser la participation des deux parties et marquer la conclusion formelle d'une crise qui avait vu s'intensifier les frappes aériennes et les pertes civiles





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