Accord entre Washington et Téhéran : les Iraniens soulagés mais sceptiques

L'annonce de la signature d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran est accueillie avec soulagement par les Iraniens épuisés par des mois de conflit. Cependant, des craintes et des incertitudes quant au sort des négociations à venir et aux perspectives d'une levée des sanctions entretiennent un scepticisme.

Pour les Iraniens épuisés par des mois de conflit, l'annonce de la signature d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran est globalement accueillie avec soulagement.

Elle suscite l'espoir, aussi fragile soit-il, d'une fin à une guerre qui a assombri les perspectives et accentué la détresse économique dans un pays étouffé, depuis des années, par les sanctions occidentales. Je suis soulagée qu'il n'y ait plus de bombes… que je puisse enfin dormir sans craindre d'être réveillée par des explosions, des bris de verre.

Sur les réseaux sociaux, ce soulagement se teinte toutefois de craintes et d'incertitudes quant au sort des négociations à venir et aux perspectives d'une levée des sanctions en cas d'un accord final. Ce scepticisme est entretenu par la fragilité du processus actuel, les échefs des précédents cycles de pourparlers entre Washington et Téhéran et certaines déclarations de hauts responsables





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