Accord entre la FFF et les Bleus : primes jusqu'à 500 000 € et quatre places gratuites par match pour le Mondial 2026

La Fédération française de football et les joueurs ont conclu un accord prévoyant des primes progressives culminant à 500 000 € en cas de victoire, ainsi que quatre billets gratuits par rencontre, un quota réduit par rapport à 2022 en raison du coût élevé des places aux États‑Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération française de football (FFF) et le groupe des joueurs de l'équipe nationale se sont finalement mis d'accord, mercredi, sur les modalités de rémunération qui seront appliquées lors de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en 2026 sur le territoire nord‑américain.

Selon les informations obtenues auprès d'une source proche du dossier, les Bleus toucheront une prime pouvant atteindre cinq cent mille euros en cas de victoire finale, le montant étant structuré de façon progressive dès les huitièmes de finale. Ainsi, à chaque tour franchi - seize‑deuxième, huitième, quart de finale, demi‑finale puis la finale - la somme attribuée augmentera légèrement, culminant à la hauteur évoquée en cas de sacre.

En plus de cette rémunération financière, le texte de l'accord prévoit que chaque joueur bénéficiera de quatre billets gratuits pour chaque match de son équipe, un quota considérablement inférieur à celui accordé en 2022 lors du Mondial au Qatar. La réduction s'explique principalement par le prix élevé des places dans les stades situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où les coûts des billets sont nettement supérieurs à ceux pratiqués en Europe et au Moyen‑Orient.

Cette mesure a été négociée à la demande du capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé, qui a souhaité garantir à ses coéquipiers la possibilité d'inviter leurs proches, tout en tenant compte du contexte économique du pays hôte. Philippe Diallo, le secrétaire général de la FFF, a ainsi annoncé publiquement, jeudi matin, que l'ensemble du groupe avait signé le protocole d'accord avant le départ de la délégation française pour la première phase de l'entraînement à Boston.

Le tableau des primes a été revu à la lumière de l'expérience du dernier mondial, où les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ont mis à rude épreuve le budget des joueurs et du staff technique. Dans le nouveau dispositif, le paiement commence à être libéré dès les seizièmes de finale, chaque palier étant ventilé de façon transparente afin d'éviter toute contestation.

Le versement total, qui pourra dépasser les cinq cent mille euros si la France parvient à soulever le trophée, sera complété par des bonus additionnels liés à la performance individuelle, comme le nombre de buts marqués ou de passes décisives réalisées pendant le tournoi. Les places réservées aux proches, quant à elles, seront distribuées selon un système de priorité établi par le syndicat des joueurs, qui favorisera les conjoints, les parents et les enfants en bas âge, tout en laissant aux clubs la responsabilité de gérer les éventuels surplus.

Du côté du dispositif logistique, la FFF a également indiqué que les joueurs recevront un accompagnement dédié pour l'achat des billets restants, afin de réduire les dépenses liées à la forte demande et aux tarifs parfois prohibitifs des tickets aux quatre sites du tournoi - New York, Los Angeles, Dallas et Mexico City. L'objectif est de permettre à chaque footballeur de se concentrer pleinement sur le challenge sportif, sans être freiné par des contraintes financières ou administratives.

En parallèle, la fédération a rappelé que les accords signés s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue social permanent avec les représentants des joueurs, afin de garantir que les conditions de travail, les compensations et les avantages restent adaptés aux exigences d'un événement d'envergure mondiale. La finalité de ces négociations est de créer un environnement propice à la performance, tout en offrant aux Bleus les ressources nécessaires pour défendre les couleurs de la France sur la scène internationale, à partir du 16 juin 2026, lors de leur premier match contre le Sénégal.

Cette décision intervient dans un contexte où le football mondial se réinvente, avec des exigences toujours plus importantes en matière de transparence financière et de bien‑être des athlètes. Le modèle adopté par la France pourrait servir de référence aux autres fédérations européennes, soucieuses d'équilibrer la rémunération des joueurs et le contrôle des coûts dans des pays où le coût de la vie et le prix des places sont nettement supérieurs à ceux des précédents tournois.

Les observateurs s'accordent à dire que la capacité de la FFF à conclure rapidement cet accord témoigne d'une volonté forte de préparer au mieux les Bleus pour un Mondial qui s'annonce déjà comme l'un des plus complexes et des plus spectaculaires de l'histoire du football





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