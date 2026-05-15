Un chercheur de l'Institut Malbrán d'Argentine tient un récipient pour diagnostiquer l'hantavirus des Andes, qui contient de l'ARN du virus dans le cadre du processus de détection à Buenos Aires.

Une photo fournie par le ministère argentin de la Santé montre un chercheur de l' Institut Malbrán tenant un récipient utilisé pour diagnostiquer l'hantavirus des Andes, qui contient de l'ARN du virus des Andes dans le cadre du processus de détection, à Buenos Aires ( Argentine ), le 6 mai 2026.

L'Institut Pasteur a réalisé le séquençage complet de la souche Andes de l'hantavirus détectée sur une passagère français du MV Hondius. Selon la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, 'aucun élément ne laisse penser à l'apparition d'un variant plus dangereux'. L'institut Pasteur a tranché: 'aucun élément ne laisse penser à l'apparition d'un variant plus dangereux' de l'hantavirus dans le cadre du foyer d'infection découvert sur le MV Hondius.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, l'a annoncé sur X, assurant que 'le virus analysé correspond aux souches déjà connues et surveillées en Amérique du Sud'





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentine Institut Malbrán Hantavirus Des Andes Preuve De La Séquence Ministre De La Santé No Variant Plus Dangereux Souche Andes Maundia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(Eurovision) Danemark et Australie parmi les favorites en quête de passage à la finaleTrois pays font déjà partie de la liste finale: Danemark, Australie et Autriche, pays hôte. Au programme, l'instruction finale sur le duel entre SOREN TORPEAGLED Lund et Delta Goodrem, qui reprendront les quatre chansons les mieux notées en classe à la fin de la deuxième demi-finale. On lirait aussi une colère contre le boycott d'Israël en raison de la participation à cette historically avec les Européens en 2025. Un classement final portera les mots de SOREN TORPEAGLED Lund, Delta Goodrem, Australienne a chaque niveau excellent, et aussi intégrera des extraits d'une leur propre/ leur propre chanson

Read more »

Le Danemark et l'Australie favoris des deuxièmes demi-finales de l'EurovisionQuinze nouveaux pays vont tenter à leur tour jeudi de se qualifier pour la finale de l'Eurovision, le Danemark et l'Australie comptant parmi les favoris, lors de la seconde demi-finale du célèbre concours à Vienne, en Autriche

Read more »

Sœurs Salvador ouvrent un institut de beauté pour l'épilation définitive à prix attractifsTwo sisters from Castelnaudary, France, open a beauty salon specializing in permanent hair removal using a 'last generation' laser diode.

Read more »

Tailles d’arbres 'sévères' au parking Pasteur : Clément Frel-Cazenave (EELV) interpelle la maire d’AixTailles d’arbres 'sévères' au parking Pasteur : Clément Frel-Cazenave (EELV) interpelle la maire d’Aix

Read more »