Accord de trêve à Gaza : Le Hamas menacé de reprendre les combats si les otages ne sont pas libérés

Les médiateurs qataris et égyptiens s'efforcent de préserver l'accord de trêve à Gaza après que l'Israël et les États-Unis ont menacé de reprendre les combats si le Hamas ne libère pas les otages d'ici samedi.

Les médiateurs qataris et égyptiens s'efforcent mercredi de préserver l'accord de cessez-le-feu à Gaza , a déclaré une source palestinienne, après que l'Israël et les États-Unis ont menacé d'une reprise des hostilités si le Hamas ne libère pas les otages d'ici samedi. Conformément aux termes de la trêve, entrée en vigueur le 19 janvier après plus de 15 mois de combats à Gaza , 33 otages à Gaza doivent être libérés d'ici début mars en échange de 1 900 Palestiniens détenus par Israël.

Cependant, après cinq échanges d'otages et de prisonniers, l'accord est mis à rude épreuve face à les menaces proférées par le Hamas, Israël et le président américain Donald Trump. Le gouvernement israélien a exprimé son indignation suite à la manifestation organisée le 8 février à Gaza par le Hamas lors de la libération de trois otages, apparus faibles et épuisés et contraints de remercier leurs ravisseurs. Le Hamas a, quant à lui, accusé Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et menacé lundi de ne pas procéder aux libérations prévues samedi. La tension a atteint un niveau inquiétant après que le secrétaire d'État américain Marco Rubio, attendu cette semaine au Moyen-Orient, a déclaré que « l'Israël ne peut pas permettre (...) au Hamas d'utiliser le cessez-le-feu pour reconstruire ses forces ». Face à la crainte d'une reprise de la guerre, des médiateurs du Qatar et d'Égypte sont en contact avec les autorités américaines et « travaillent intensément pour résoudre la crise », a indiqué à l'AFP une source palestinienne sous couvert d'anonymat. Le Hamas a ensuite annoncé l'arrivée d'une délégation au Caire pour tenter de mettre fin à la crise. « Les choses restent difficiles et deviennent de plus en plus compliquées », a déclaré une source du mouvement. L'armée israélienne a, entre-temps, envoyé des renforts supplémentaires autour de la bande de Gaza, dévastée par la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Mercredi, l'armée a déclaré avoir mené un raid aérien contre deux personnes qui tentaient de récupérer un drone à Gaza, sans préciser leur sort, et a fait état de « plusieurs tentatives » de faire entrer des armes par drones dans le territoire palestinien. Les pourparlers pour préparer la deuxième phase de l'accord de trêve n'ont par ailleurs toujours pas commencé, ce que le Hamas a imputé à une « obstruction continue » d'Israël pour le « saboter ». Jusqu'à présent, 16 otages israéliens et 765 prisonniers palestiniens ont été libérés lors de la première phase qui s'achève début mars. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre, 73 sont toujours otages à Gaza, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne. Principal allié d'Israël, Donald Trump a promis « l'enfer » au Hamas s'il ne libérait pas « tous les otages » retenus à Gaza avant samedi à 12 heures. « Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin » et l'armée « reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu », a averti mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sans préciser s'il parlait de tous les otages ou du seul groupe censé être libéré pour le sixième échange. Le mouvement palestinien a répondu qu'il restait « attaché » à l'accord de trêve, mais Donald Trump a affirmé « ne pas croire » qu'il respecterait la date limite de samedi. Le Hamas a également salué les positions d'Amman et du Caire opposées à la proposition de Donald Trump de déplacer les Palestiniens de Gaza ainsi que la perspective « d'un plan arabe pour reconstruire Gaza sans déplacer ses habitants ». M. Trump a proposé de placer Gaza sous contrôle américain pour la reconstruire et de déplacer ses quelque 2,4 millions d'habitants notamment vers l'Égypte et la Jordanie. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a jugé « inacceptable pour le monde arabe » un tel projet. Après des entretiens avec M. Trump à Washington, le roi Abdallah II de Jordanie a de nouveau réitéré mardi sa « ferme opposition » à tout déplacement des Palestiniens. Ce rejet a également été réaffirmé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, attendu prochainement à la Maison Blanche. « Israël n'a pas été en mesure de nous pousser hors de ce pays, et Trump n'y parviendra pas non plus », affirme Ismaïl Shehada, un habitant de Gaza-ville, pour qui « les menaces » du président américain sont « irréalistes ». La deuxième phase de l'accord vise à permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre.





