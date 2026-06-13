Accord de paix États-Unis-Iran : une finalisation probable dans les 24 heures selon le Pakistan

Le Premier ministre pakistanais annonce qu'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis devrait être finalisé sous 24 heures, suivi de discussions techniques. Malgré des déclarations optimistes, l'Iran souligne qu'aucun accord complet n'est encore garantie. Le Pakistan joue un rôle central dans la médiation.

Le Premier ministre pakistanais a déclaré ce samedi 13 juin qu'un accord de paix entre l' Iran et les États-Unis devrait probablement être finalisé dans les 24 heures.

S'il a lieu, il devrait être suivi de discussions techniques pour mettre fin à leur guerre. Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix.

Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine, a-t-il indiqué dans un message sur X. Après des semaines de négociations au point mort sur les termes d'un premier protocole d'accord, Washington comme Téhéran ont estimé ces derniers jours qu'un accord n'avait jamais été aussi proche. Les États-Unis ont toutefois déclaré avoir abattu des drones iraniens, ce qui souligne les tensions persistantes malgré l'optimisme affiché.

La télévision d'État iranienne Irib a également rapporté que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré que tant qu'un accord complet ne serait pas conclu sur toutes les questions, on ne peut pas dire avec certitude qu'un accord de principe a été trouvé avec les États-Unis. Le Pakistan pousse depuis des mois les deux belligérants à parvenir à un accord après la conclusion d'un cessez-le-feu fragile en avril.

Islamabad a accueilli des pourparlers historiques entre les deux pays, mais ils se sont achevés sans aboutir à un accord. Cette dynamique diplomatique s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux pour stabiliser le Moyen-Orient et réduire les risques d'escalade militaire. La communauté internationale surveille de près ces développements, espérant que la signature de l'accord marquera un tournant décisif vers la paix et la sécurité dans la région.

Les discussions techniques qui suivront permettront de définir les modalités de mise en œuvre et de vérification du cessez-le-feu, ainsi que les mécanismes de règlement des différends. Le rôle du Pakistan en tant qu'acteur clé dans ces négociations renforce sa position stratégique dans la région et démontre son engagement en faveur de la médiation et de la résolution pacifique des conflits.

Cette avancée intervient dans un contexte de recomposition des alliances au Moyen-Orient et de la recherche d'un équilibre entre les puissances régionales. L'impact d'un tel accord dépasse le cadre bilatéral américano-iranien et pourrait influencer les dynamiques politiques et sécuritaires dans toute la zone, y compris les conflits impliquant d'autres acteurs étatiques et non étatiques.

Les prochaines heures seront déterminantes pour la concrétisation de cette perspective de paix et pour la reprise des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran après des années de tensions extrêmes





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