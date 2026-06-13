Accord de paix au Moyen-Orient : Trump et le médiateur pakistanais annoncent une signature imminente

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont déclaré samedi qu'un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient serait signé dimanche, une date que Téhéran n'a pas confirmée. Les négociations portent sur le déblocage des fonds iraniens, la levée des sanctions et la gestion du détroit d'Ormuz.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le président américain Donald Trump ont annoncé samedi la signature prochaine, probablement dimanche, d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient .

Téhéran n'a cependant pas confirmé cette date précise. Selon le dirigeant pakistanais, les parties sont plus proches que jamais d'un accord de paix et sa finalisation est attendue dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se préparant à faciliter la signature électronique immédiatement après.

De son côté, Donald Trump, qui avait déjà plusieurs fois prédit un accord imminent sans que cela ne se concrétise, a déclaré sur son réseau Truth Social que la signature était prévue pour le lendemain, dimanche, jour de son anniversaire. Il a ajouté que dès sa signature, le détroit d'Ormuz serait ouvert à tous les navires.

Concernant le programme nucléaire iranien, point central des négociations, le président américain a affirmé que les États-Unis iraient récupérer l'uranium enrichi en Iran "le moment venu". Cette déclaration contraste avec la position précédente de Washington qui exigeait le démantèlement complet du programme nucléaire iranien et la destruction de la matière fissile hors d'Iran. La diplomatie iranienne, pour sa part, a évoqué un accordpossible dans les prochains jours, excluant toutefois la date du dimanche avancée par Trump.

Depuis vendredi, les deux camps laissaient entrevoir une issue favorable, mais leurs versions des termes d'un éventuel accord divergent. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a rappelé qu'aucun terrain d'entente ne pouvait être affirmé tant qu'un accord complet n'était pas conclu.

Il a indiqué que le compromis inclurait la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique contrôlée par Téhéran depuis le début du conflit et qui a fait flamber les prix du pétrole. Une ébauche de protocole en 14 points, publiée par l'agence de presse iranienne Mehr, reprendrait plusieurs exigences de Téhéran, notamment le droit à l'enrichissement d'uranium et le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger.

Donald Trump a également assuré samedi que les Iraniens "ne veulent plus d'arme nucléaire". Il a décrit un processus où, "le moment venu", les États-Unis récupéreraient la "poussière nucléaire" enfouie dans les montagnes en Iran pour la diluer et la détruire, que ce soit en Iran ou aux États-Unis. Cette dilution, qui réduirait le taux d'enrichissement à moins de 5%, éloignerait considérablement le risque de voir l'Iran développer une capacité nucléaire militaire. En Iran, les réactions sont mitigées.

Le journal réformiste Etemad salue la possibilité de sortir de l'impasse géopolitique et économique chronique. En revanche, le quotidien conservateur Kayhan insiste sur la nécessité pour le pays de garder le contrôle du détroit d'Ormuz, qualifié de "plus grande faiblesse de l'ennemi". Parmi la population, les avis sont sceptiques. Ali, 49 ans, interrogé depuis Paris et qui a souhaité garder l'anonymat par crainte de représailles, redoute qu'un accord ne conduise à une répression accrue du pouvoir contre la population.

Saïd Sadeghi, également 49 ans et employé, se dit "très pessimiste", estimant que les États-Unis pourraient revenir sur leurs engagements et déchirer l'accord pour attaquer à nouveau l'Iran. Le conflit, déclenché par des frappes américano-israéliennes le 28 février, avait conduit à un cessez-le-feu le 8 avril. Il a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale.

Donald Trump fait face à une pression interne croissante pour sortir de cette guerre impopulaire, à l'approche des élections de mi-mandat de novembre et en pleine Coupe du Monde de football co-organisée par les États-Unis. Un autre volet majeur des négociations concerne le Liban. Un haut responsable américain a indiqué vendredi que ce dossier était inclus dans les discussions, comme le réclamait Téhéran, alors que Washington avait précédemment souhaité le dissocier





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