Accord Aukus : l'Australie ne recevra que des sous-marins nucléaires d'occasion des États-Unis

Dans le cadre de l'accord Aukus, l'Australie a décidé de ne recevoir que des sous-marins nucléaires d'occasion de la flotte américaine, abandonnant le mix initial avec des unités neuves. Cette révision vise à simplifier et sécuriser un programme colossal et complexe, mais suscite des interrogations Outre-Atlantique sur la capacité industrielle et la disponibilité des forces navales américaines.

L'accord Aukus , initié en 2021 entre l' Australie , les États-Unis et le Royaume-Uni, a connu une évolution majeure. Les partenaires ont acté, lors d'une réunion tenue en marge du Dialogue de Shangri-La à Singapour le 30 mai, que l' Australie ne recevrait que des sous-marins nucléaires d'occasion issus de la flotte opérationnelle de l'US Navy.

Cette décision marque l'abandon du plan initial qui prévoyait un mélange de sous-marins neufs et d'occasion. Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense australien, Richard Marles, a justifié ce changement par la nécessité de simplifier un programme extrêmement complexe et coûteux. L'objectif est de limiter les charges financières et les contraintes industrielles, tout en accélérant la livraison des capacités nucléaires.

Le programme, dont le coût est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars sur plusieurs décennies, représente un investissement colossal pour Canberra. Cette révision suscite également des débats aux États-Unis, où certains s'inquiètent de l'impact sur la disponibilité de la flotte nationale dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Parallèlement, d'autres nouvelles défense émergent, comme le virage stratégique de l'Argentine qui opterait pour le sous-marin Scorpène de Naval Group, illustrant les réalignements en cours sur le marché mondial des équipements militaires





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