Accor Cède HôtelF1 au Fonds Fortress

Le groupe hôtelier français Accor se sépare de sa marque économique HôtelF1 et des murs des établissements détenus par AccorInvest, dans le cadre de sa stratégie de concentration sur les segments haut de gamme. Le fonds américain Fortress est en passe de finaliser l'acquisition pour plus de 200 millions d'euros.

Le groupe hôtelier français Accor est sur le point de céder sa marque emblématique HôtelF1, autrefois Formule 1, ainsi que les murs des établissements encore détenus en partie par Accor Invest (dont Accor détient une participation minoritaire de 30%). C'est ce que dévoile une information révélée hier par Les Echos. Le fonds d'investissement américain Fortress semble en passe de conclure l'acquisition, avec une transaction estimée à plus de 200 millions d'euros.

Ce désengagement marque une étape importante dans la stratégie du groupe, qui cherche à se recentrer sur les segments moyen et haut de gamme. Touché par la crise du Covid AccorInvest, autrefois pôle immobilier du groupe, a été touché par la crise du Covid-19 et a engagé une restructuration en 2021 avant de se redresser. Il cherche désormais à élaguer les actifs non stratégiques. Créée dans les années 1980, la marque HôtelF1 a longtemps été une référence de l'hôtellerie bon marché, avec des établissements situés en périphérie des villes et proposant des tarifs très accessibles. Cependant, la chaîne a été concurrencée par d'autres acteurs comme Première Classe (Louvre Hotels), qui domine désormais le segment économique avec 45 % de parts de marché, contre 27 % pour F1. Les hôtels F1 souffrent également d'un vieillissement des infrastructures et d'un modèle devenant obsolète. Le concept des sanitaires partagés, autrefois emblématique, est de moins en moins plébiscité par les voyageurs, obligeant de nombreux établissements à engager des rénovations coûteuses pour intégrer des salles de bains privatives.Mais la demande pour l'hôtellerie économique pourrait paradoxalement être relancée par les tensions sur le pouvoir d'achat. L'inflation et la hausse des coûts de l'hébergement touristique poussent une partie de la clientèle à rechercher des alternatives abordables. Fortress pourrait donc chercher à repositionner la marque en rénovant une partie du parc, tout en maintenant une politique tarifaire attractive. Si l'accord est finalisé, il marquera la fin d'une époque pour Accor, qui se débarrasse ainsi d'une enseigne historique au profit d'une montée en gamme de son portefeuille. Le fonds Fortress, quant à lui, devra relever le défi de redonner un second souffle à ces établissements, en adaptant l'offre aux nouvelles attentes des voyageurs. Un marché de l'investissement hôtelier toujours dynamique Malgré la cession des hôtels F1, le marché français de l'investissement hôtelier reste attractif. En 2024, les transactions ont atteint 1,5 milliard d'euros au premier semestre, enregistrant une baisse de 16 % par rapport à l'année précédente, mais confirmant l'attrait des investisseurs pour le secteur. Paris reste au centre de cette dynamique avec plusieurs ventes d'hôtels emblématiques, comme le Pullman Paris Tour Eiffel et le Hilton Paris Opéra. Les investisseurs recherchent avant tout des actifs haut de gamme ou à fort potentiel de valorisation, notamment ceux disposant de certifications ESG, qui garantissent des rendements stables.





