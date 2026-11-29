La justice a condamné le Conseil dpt Val-de-Marne à payer plus de 108 000 euros pour l'accident d'un septuagénaire percutant un bloc de béton en octobre 2018.

Le Conseil dpt du Val-de-Marne a été tenu de payer une indemnisation dépassant les 108 000 euros à un conducteur accidenté. Cette décision judiciaire, rendue publique le mardi 24 novembre 2026, fait suite à un grave accident survenu le 26 octobre 2018. L'automobiliste de 78 ans avait été grièvement blessé après avoir percuté un bloc de béton sur l'avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort.

Mécanisme de l'accident et responsabilit

L'accident s'est produit vers 20 heures sur une portion de l'avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort, située dans le Val-de-Marne. Depuis l'été 2018, le Conseil dpt du Val-de-Marne réalisait des travaux sur cette section. Des séparateurs modulaires en béton y avaient été installés pour délimiter la zone de chantier occupant la voie de droite. Le dispositif de sécurité initial, incluant un élément en biseau pour signaler la fermeture, avait été retiré.

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Plusieurs blocs de béton avaient été déplacés pour être alignés le long du trottoir avant le soir de l'accident. Le bloc percuté, situé à hauteur du numéro 2 de l'avenue, était légèrement orienté vers la voie ouverte. Les juges ont estimé que le Conseil dpt du Val-de-Marne n'avait pas prouvé avoir correctement entretenu et sécurisé la chaussée concernée par ces travaux publics.

Blessures de l'automobiliste et bilan m

Le choc a provoqué une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit chez l'automobiliste de 78 ans. Il a été admis en réanimation chirurgicale à l'hôpital après l'accident. Une pose de prothèse totale de la hanche a été nécessaire, suivie de nouvelles interventions chirurgicales au fil du temps. L'homme a passé un total de 166 jours hospitalisés.

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Ses souffrances physiques et morales ont été évaluées par un expert médical à 5 sur une échelle de 7. Il a nécessité plus de 718 heures d'assistance pour accomplir certaines tâches quotidiennes et personnelles. Contraint d'utiliser un déambulateur puis deux cannes, il boit toujours et a un déficit fonctionnel permanent de 15 %.

Partage de responsabilités entre le conduc

La justice n'a pas considéré le Conseil dpt du Val-de-Marne comme seul responsable de la situation. Les juges ont estimé que le bloc de béton restait visible pour un conducteur normalement attentif. L'éclairage public était suffisant et un marquage au sol matérialisait la zone de travaux.

De plus, le séparateur en béton comportait des bandes rouges et jaunes pour en assurer la visibilité. Le " défaut de prudence et d'attention " de l'automobiliste, ainsi que " l'insuffisante maîtrise de son véhicule ", ont conduit la justice à lui imputer 50 % de la responsabilité de l'accident.

Coût financier et acteurs impliqués dans l

La question de savoir qui avait déplacé les blocs de béton avant l'accident reste sans réponse claire. Le Conseil dpt du Val-de-Marne a pointé du doigt Veolia, qui intervenait pour son propre compte dans la zone du chantier. Veolia a toujours contesté être à l'origine du déplacement des séparateurs.

Faute de preuves suffisantes, la justice a écarté la demande du Conseil dpt du Val-de-Marne à l'encontre de Veolia. Le département avait également ciblé la société SECTEUR, maître d'œuvre du chantier. Cependant, ses travaux avaient été réceptionnés sans réserve par le département en 2018, alors que celui-ci connaissait déjà l'accident.

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La société SECTEUR était uniquement chargée de l'installation initiale du balisage, et non de sa surveillance continue. La justice a néanmoins condamné SECTEUR à prendre en charge 25 % des sommes mises à la charge de la collectivité du Val-de-Marne.

Montants de l'indemnisation et rembourse

Le Tribunal judiciaire avait accordé 28 579,50 euros d'indemnisation à l'automobiliste en octobre 2024. Dans son arrêt du 24 novembre 2026, la Cour d'appel a porté cette somme à 36 548,50 euros, assortis d'intérêts. Une provision de 5 200 euros, déjà versée à la victime, devra être déduite de ce nouveau montant total.

Le département devra également rembourser 61 061,50 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne. La CPAM avait déboursé plus de 122 000 euros pour financer les soins de l'automobiliste. En ajoutant les frais d'expertise et les frais de justice accordés en appel, la facture globale dépasse les 108 000 euros.

Ce montant n'inclut pas encore le calcul des intérêts financiers qui s'appliqueront sur les sommes dues. Le Conseil dpt du Val-de-Marne assume donc une part significative des coûts, bien que la société SECTEUR contribue à hauteur de 25 %. Cette affaire illustre les risques financiers liés à la sécurisation des chantiers routiers.